Nieuwe FEI dressuurproeven voor eenspannen

De FEI introduceert 2 nieuwe H1 en P1 dressuurproeven voor eenspannen. De proeven worden vanaf 1 februari 2021 verreden op CAI2* en CAI3* concoursen.

In de proeven zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe proeven zijn korter en er zijn een aantal nieuwe oefeningen toegevoegd. Menners op 3*-niveau hoeven niet meer te groeten aan het begin van de proef en de combinaties rijden vanaf 1 februari de ring binnen in galop.

Meer verschil

Het doel van de nieuwe 2*-proeven is om het verschil tussen 2* en 3* te vergroten. De huidige proeven zijn op beide niveaus identiek. Ook de vaardigheidsproeven waren in de meeste gevallen gelijk aan elkaar, alleen in de marathon zat een klein verschil tussen de beide klassen.

Nieuwe proef 3* pony’s vanaf 2022

De nieuwe 3*-proef is vanaf februari dit jaar verplicht voor eenspannen met paarden. Bij de pony’s gaat de test pas in vanaf 2022, vanwege het wereldkampioenschap pony’s dat in september plaatsvindt. Volgens het reglement is het niet toegestaan om in het jaar van een kampioenschap te wisselen van dressuurproef.

Bekijk hier de nieuwe proeven

Bron: Horses.nl/FEI/Equibel