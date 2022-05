Rudolf Pestman met Diesel naar winst in Greven

Rudolf Pestman heeft afgelopen weekend in het Duitse Greven-Bockolt met Diesel de CAI3*-wedstrijd gewonnen bij de enkelspannen. Pestman begon met een vierde plek na de dressuur met de bonte ruin en klom in de marathon en de vaardigheid op naar de eerste plek met 158,04 strafpunten.

De voorsprong op de nummer twee, Dieter Lauterbach, was klein, maar genoeg om de Duitse menner voor te blijven. Uiteindelijk had Lauterbach een totaal van 158,62 strafpunten. De top drie werd compleet gemaakt door de Canadese Kelly Houtappels-Bruder. Zij had 163,49 seconden.

Pestman was de enige Nederlander, die in deze rubriek in de prijzen viel.

Uitslag