Rudolf Pestman naar tweede plaats CAI3* Chablis

In bet Franse Chablis stuurde Rudolf Pestman zijn Diesel naar de tweede plaats in de CAI3*-enkelspanwedstrijd. Met 132,5 strafpunten moest Pestman de Belgische Laure Philippot voor laten gaan (130,5).

De enkelspanrubriek was flink bezet in Chablis met maar liefst 46 deelnemers uit negen landen. Ook Saskia Siebers reed naar een plaats in de top-5: met Axel werd ze vierde (135,88).

Tweespan

In de tweespanwedstrijd reed Ton Vreugdenhil jr. naar de vierde plaats. Hier werd de rubriek gewonnen door de Fransman Franck Grimonprez.

Uitslagen

Bron: Horses.nl