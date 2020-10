Wereldkampioen Saskia Siebers: ‘Ik ben Axel heel dankbaar’

Twee titels voor Nederland in het Franse Pau. Het Nederlands enkelspanteam won net als twee jaar geleden goud. Daarnaast werd werd Saskia Siebers individueel wereldkampioen. "Ik kon aanvallen en het gewoon afmaken" vertelt Siebers na afloop van de wedstrijd.

Op de laatste dag van het WK in Pau stond de deelnemers een moeilijk vaardigheidsparcours te wachten. Vooral de toegestane tijd was de scherprechter. Maar het parcours kende nog meer uitdagingen met verschillende oxers, meervoudige hindernissen en keuzeopties in de te rijden lijnen. “Ik wist dat we nog kansen op goud hadden als de vaardigheid moeilijk zou worden”, vertelt bondscoach Ad Aarts. En dat bleek zo te zijn.

Pestman wint vaardigheid

Na de marathon ging Frankrijk aan de leiding, maar het Nederlands team was ijzersterk in de vaardigheid. De Franse marathonwinnaar Jean Michel Olive had in de vaardigheid zijn handen vol aan zijn paard Sinnamari. Maar liefst drie balletjes gingen van de kegels en ook de tijd was een probleem. Daarmee had Frankrijk al twee minder goede resultaten staan toen Rudolf Pestman de ring in kwam. Hij reed een magnifieke vaardigheid. In hoog tempo en zonder fouten hield hij zelfs negen seconden over en won het slotonderdeel. Het publiek was uitzinnig en Pestman zelf ook: “Alles viel op zijn plek en alles paste. Diesel deed alles wat ik vroeg en ik had het parcours 100% in mijn hoofd. En dat is zo fijn rijden! Het was een uitdagend en mooi parcours, ik had mijn lijnen goed en wist precies waar ik gas kon geven.” Na deze rit lonkte het teamgoud voor Nederland.

Goud voor Nederland

Saskia Siebers had haar Axel er opnieuw fijn aan staan en liet ook alle ballen liggen. De tijd haalde ze net niet, waardoor ze 1,06 strafpunt opliep. Laatste starter Marion Vignaud kon zich voor Frankrijk geen fout permitteren. In de eerste zigzag (hindernis 3) viel een bal op de D-poort. Haar paard First Quality was wat onrustig in de aanleuning en zo kon ze ook de tijd niet halen. Met een totaal van 5,57 zakte ze naar plek 4. Geen van de Fransen bleef foutloos. Nederland prolongeerde het teamgoud en verwees Frankrijk naar het zilver. Polen werd derde.

‘Terecht goud voor Siebers’

De rit van Siebers was goed voor individueel goud. Kelly Houtappels uit Canada kwam met meer tijdfouten over de finish en won zilver. Bartlomiej Kwiatek uit Polen pakte met 0,13 punt verschil op Vignaud het brons. Dat Saskia Siebers de wereldtitel heeft, is volgens de bondscoach helemaal terecht. “Saskia is een schoolvoorbeeld van hoe je de sport moet beoefenen. Ze heeft bovendien een fijne stijl van rijden met een fijne motoriek. Daarnaast is ze een geweldig mens, ook voor het team. Ze laat het team groeien en ze is druk met haar sport bezig. Het is de bekroning voor haar jarenlange inzet.”

‘Ben mijn geweldige paard heel dankbaar’

Zelf kan de kersverse wereldkampioene het nog maar nauwelijks bevatten. “Ik reed mijn eerste WK vier jaar geleden in Piber en won toen brons. Twee jaar geleden in Kronenberg won ik zilver. Veel mensen zeiden dat ik nu goud zou winnen, maar dat gaat niet zo maar. Je bent nou eenmaal zo goed als je paard is. Daarom ben ik mijn geweldige paard Axel (v. Tolando) heel dankbaar. Het moet nog steeds tot me doordringen, maar dat gaat de komende week vast wel gebeuren.”

Ze kijkt met een goed gevoel terug op haar wedstrijd. “Ik was blij met de dressuur. In de marathon had ik een paar kleine dingetjes, maar de vaardigheid vandaag was echt iets voor mij. Axel is gewoon goed in zo’n parcours. Het was spannend. Ik was blij dat ik niet als laatste hoefde en was blij met mijn parcours. Ik kon aanvallen en het gewoon afmaken. Dan ben je blij dat het gelukt is en dat het dan zo afloopt…!”

