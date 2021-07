Excell leidt na dressuur, Nederland aan kop in landenstrijd

Op de wereldbekerwedstrijd in Valkenswaard hebben de vierspannen vandaag de dressuur verreden. Boyd Exell reed op eigen terrein naar de winst, dankzij een score van 78,8%. Zijn strafpuntentotaal is nu 33,93. IJsbrand Chardon staat tweede op 41,98 punten, zoon Bram is derde met 46,98.