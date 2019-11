Exell domineert en slaat dubbelslag op de Stuttgart Masters

Boyd Exell blijft domineren in het vierspannen op de Stuttgart Masters. De Australiër was na een Drive-Off Chester Weber net als gisteren te snel af. Mareike Harm eindigde als derde na de drie-koppige Drive-Off van de DB Schenker German Masters in Stuttgart.

Exell was in de basis ronde al meer dan 12 seconden sneller dan Weber. In de Drive-Off was Exell vijfenhalve seconde sneller dan Weber. Exell won de wedstrijd met een tijd van 138.74 seconden en ging er met de winst vandoor. Weber klokte 144.29 en moest plaatsnemen achter Exell. Net als gisteren hield Mareike Harm zich goed staande tussen al het mannelijke geweld en eindigde als derde met een tijd van 153.25.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl