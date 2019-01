Exell winnaar Wereldbeker Leipzig, Bram Chardon op twee

Boyd Exell blijft maar winnen in de Wereldbeker wedstrijden. Dit maal zette de Australiër de Wereldbeker van Leipzig op zijn naam. Bram Chardon gaf goed weerstand aan Exell en eindigde op een tweede plaats.

Exell reed een tijd van 267,36 over beide ronden, maar door 8 strafseconden in de tweede ronde kwam de tijd van Boyd op 275,36 uit. Dit was net genoeg om Bram Chardon van de eerste plaats af te stoten. De tijd van Chardon was 276,40, wat de Nederlander een tweede plaats opleverde. Landgenoot Koos de Ronde eindigde op een vierde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl