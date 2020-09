Exell wint maar nèt in Lähden, Letteboer op podium

In het Duitse Lähden stond dit weekend een internationale samengestelde menwedstrijd op het programma. Boyd Exell won bij de vierspannen, op slechts 1/100 strafpunt van Christoph Sandmann uit Duitsland. Koos de Ronde werd vierde in de spannende strijd om de winst. Bij de tweespannen was er een mooie tweede plaats voor Raymond Letteboer.

De vierspanrijders kwamen tegen elkaar uit op driesterrenniveau, in een goed gevuld deelnemersveld. Exell ging goed van start met een dressuurscore van 30,06 strafpunten, 8 punten weg van de meest directe concurrent. In de marathon liep het niet zo soepel voor de Australiër, die met name op hindernis 1 veel tijd verspeelde en strafpunten opliep.

Slechts 0,18 verschil tussen winst en plaats 4

Na deze twee onderdelen stond Exell derde in het klassement. Vandaag maakte hij het echter weer goed in de vaardigheid, waar zowel Christoph Sandmann als Koos de Ronde 3 strafpunten kregen. De heren stonden op 1 en 2 in het tussenklassment na de marathon, maar zagen Exell dus alsnog langszij komen. Georg von Stein uit Duitsland wurmde zich nog voor De Ronde op de derde plaats. De verschillen tussen de eerste vier waren minimaal: De Ronde zat slechts 0,18 strafpunt van winnaar Exell.

Raymond Letteboer tweede bij tweespannen

De tweespanrijders reden een concours op 2* niveau, net als de enkelspannen. Bij de tweespanpaarden ging de winst naar Sandra Koalick uit Duitsland, die tweede was bij de dressuur en in de marathon goed scoorde. Letteboer klom van plaats vier in de dressuur door een goede marathon op naar plaats 2, een positie die hij kon verzilveren na de vaardigheid.

Bij de enkelspannen won de Luxemburgse Marie Schiltz. In deze (kleinere) rubriek deden geen Nederlanders mee.

Uitslag vierspannen

Uitslag tweespannen

Uitslag enkelspannen

Bron: Horses.nl