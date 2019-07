Finalisten KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy bekend

Van 2 tot en met 4 augustus wordt de finale van de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy verreden tijdens Driving Event Zuid-Limburg in Hulsberg, gelijktijdig met het NK enkel-en tweespan paarden. Na de vier competitiewedstrijden zijn de finalisten die mogen strijden om de winst in de competitie bekend.

Om in aanmerking te komen voor deze finale moesten de menners aan minimaal twee competitiewedstrijden meedoen. Wereldkampioene Grade 2 Francisca den Elzen won de competitiewedstrijden in Exloo, Kronenberg en Beekbergen. In Hellendoorn was Wereldkampioen Grade 1 Jacques Poppen degene die de pararubriek op zijn naam wist te schrijven.

Schone lei

De resultaten behaald in de voorrondes tellen niet mee voor de eindstand van de competitie. In de finale begint iedereen met een schone lei. In 2018 won Jacques Poppen de competitie, in 2017 nam Francisca den Elzen de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy mee naar huis.

De finalisten voor 2019 zijn:

– Francisca den Elzen

– Jacques Poppen

– Aad van Marwijk

– Martje Witvoet

– Dinja Steenkamp

Bron: KNHS