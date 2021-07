Hammink, Van de Bunt en Janssen Nederlands kampioenen ponymennen

In Oirschot zijn Marijke Hammink (vierspan pony’s), Melanie van de Bunt (tweespan pony’s) en Brent Janssen (enkelspan pony) als nieuwe nationale kampioenen gehuldigd. Daarmee heeft het Nederlands kampioenschap ponymennen dezelfde winnaars gekregen als in 2018. In Oirschot vond ook de finale plaats van de KNHS-Witte van Moort Para Men Trophy. Francisca den Elzen werd de winnares.

Bij de enkelspannen sloeg Brent Janssen zijn slag door de marathon en vaardigheid te winnen, nadat hij het kampioenschap begonnen was met een derde plek in de dressuur. Winnares van de dressuur Marije Willemsen reed ook een sterke marathon waarin ze tweede werd. Hierdoor behield ze na twee onderdelen de leiding in het tussenklassement. Brent Janssen reed als enige enkelspanrijder een foutloze vaardigheid en verhoogde daarmee de druk op Willemsen. Als laatste starter zag Willemsen ruim 14 strafpunten op het scorebord verschijnen aan het einde van haar kegeltjesparcours, waardoor ze naar het brons zakte. Milou Huisman reed met een vierde, vijfde en tweede plek in de onderdelen een constante wedstrijd en legde zo beslag op zilver.

Hattrick

Bij de tweespannen ging het goud voor de derde keer op rij naar Melanie van de Bunt uit Lunteren. Zij kreeg het kampioenschap zeker niet cadeau, want de verschillen met de winnares van het zilver, Rodinde Rutjens, waren gering. Van de Bunt won de dressuur en vaardigheid, maar Rutjens liep in de marathon in op haar opponent door deze te winnen. Op maar liefst vijf van de acht hindernissen klokte Rutjens de snelste tijd. Melanie van de Bunt was blij met haar derde titel: “De top drie zat dicht bij elkaar, dat maakte het extra leuk. Het was fijn dat de organisatie in deze tijd zo’n mooie wedstrijd heeft neergezet!”

Vierspan pony’s

Marijke Hammink begon het kampioenschap vanaf poleposition en gaf de eerste plek niet meer uit handen. De lichte voorsprong in de dressuur werd met een sterk gereden marathon vergroot tot een bijna niet te overbruggen gat. Door ook de vaardigheid te winnen werd de nationale titel veiliggesteld. Jan de Boer werd tweede voor het vierspan van Dianne Legemaat.

KNHS-Witte van Moort Para Men Trophy

In Oirschot vond ook de finale plaats van de KNHS-Witte van Moort Para Men Trophy. De strijd ging vooral tussen Jacques Poppen, de winnaar van de afgelopen twee edities in 2018 en 2019, en Francisca den Elzen, die in 2015 tot en met 2017 zegevierde. Met een nieuwe pony was het Francisca den Elzen die de winst naar zich toe trok. Ze begon de wedstrijd met een derde plaats in de dressuur, won de marathon en werd tweede in de vaardigheid. “Het was pas de tweede keer dat mijn nieuwe pony meerdere dagen mee was”, vertelt Den Elzen trots, “het liep nu al een stukje beter dan in Kronenberg, hij leert snel!” Jaques Poppen legde beslag op de tweede plaats voor Aad van Marwijk.

Uitslag NK Ponymennen 2021 Oirschot Vierspan pony’s

Marijke Hammink (Bornerbroek), 137.25 Jan de Boer (Terwolde), 160.02 Dianne Legemaat-van Bem (Overberg), 177.08

Tweespan pony’s

Melanie van de Bunt (Lunteren), 132.40 Rodinde Rutjens (Weert),137.02 Cas Hendriks (Zeeland), 146.29

Enkelspan pony

Brent Janssen (Swolgen), 140.27 Milou Huisman (Putten), 152.49 Marije Willemsen (Raalte), 153.06

KNHS-Witte van Moort Para Men Trophy

Francisca den Elzen (Drouwenerveen), 140.99 Jacques Poppen (Froombosch), 144.64 Aad van Marwijk (Hoenderloo), 162.07

Bron: KNHS