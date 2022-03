Heus, Hammink, Siebers en Rutjens pakken winst in Exloo

Op de internationale wedstrijd samengesteld mennen zijn vier van de zes 3* rubrieken gewonnen door Nederlandse menners. Hans Heus, Marijke Hammink, Saskia Siebers en Rodinde Rutjens pakten hun rubriek. De vaardigheid, het laatste onderdeel van de wedstrijd, bleek behoorlijk lastig. Slechts een handvol deelnemers over de hele dag bleef geheel foutloos. De klassementen werden daardoor behoorlijk opgeschud.

Bij de 3* ponytweespannen was Rodinde Rutjens de sterkste in de vaardigheid en behield haar leidende positie. Haar pony’s Kuikhornster Milano en De Kuilen’s Brody hadden een fikse voorsprong genomen in de dressuur en waren tweede geworden in de marathon. Rutjens eindigde de wedstrijd op 112,05 strafpunten.

Hammink en Siebers houden de leiding

Marijke Hammink ging soeverein naar de winst in de wedstrijd voor pony vierspannen. Zij was ook de beste in de vaardigheid, nadat ze zaterdag al fier aan de leiding ging. Saskia Siebers en Axel wonnen de wedstrijd bij de enkelspan paarden. Ze hadden slechts minimale strafpunten in de vaardigheid en werde derde. Rudolf Pestman reed met Diesel als één van de weinigen zonder strafpunten door de vaardigheid, maar het was niet genoeg om Siebers in te halen, Pestman werd tweede. Siebers eindigde op het fenomenaal lage aantal strafpunten van 96,09.

Stuivertje wisselen bij vierspannen

Bij de paardenvierspannen nam Hans Heus de leiding over van Antonie ter Harmsel. Heus kwam met 20 strafpunten minder uit de vaardigheid en eindigde uiteindelijk op 159,28.

Kramer, Van Olst en Provoost succesvol in 2*

De rubriek voor enkelspan pony’s in het 2* concours was voor Renate Provoost, die de koppositie vasthield dankzij een tweede plek in de vaardigheid. Bij de tweespan pony’s ging de winst naar Jorn van Olst, die dankzij zijn eerste plaats in de vaardigheid voorbij Larissa Reints ging. Bij de tweespan paarden was het Wybe Kramer die dankzij een eerste plaats in de vaardigheid voorbij de Duitse Laura Oberlin kwam. Bij de paramenners ging Ingmar Veneman er met de winst vandoor.

Bron: Horses.nl