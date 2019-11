IJsbrand Chardon: ‘Ik zat super in de race’

De Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen tijdens Jumping Indoor Maastricht ontaardde op zaterdagavond in een spannende strijd tussen Boyd Exell en IJsbrand en Bram Chardon. Uiteindelijk moest Chardon met een minimaal verschil van 0,16 seconden zijn meerdere erkennen in Exell en werd tweede, vóór zijn zoon Bram. Koos de Ronde eindigde op de vijfde plaats.

Parcoursbouwer Jeroen Houterman had een technisch en selectief parcours uitgezet voor de zes menners, waar het in grote getale aanwezige enthousiaste publiek volop van kon genieten. Zowel Exell als de beide Chardons kwalificeerden zich voor de tweede manche, waarin de menners weer met een schone lei begonnen.

‘Zo balen!’

Boyd Exell startte als eerste en reed een foutloze rit in een tijd van 126,35 waarmee hij ruim twee seconden sneller was dan IJsbrand Chardon in de eerste omloop. De viervoudig Wereldkampioen gaf als tweede starter vervolgens alles wat hij had en zette met zijn gemengde span van drie Lipizzaners en een KWPN-er de snelste tijd neer. Helaas tikte een van de voorpaarden er een balletje af, wat resulteerde in vier dure strafseconden.

Chardon: “Ik zat super in de race, het liep fantastisch, echt zo balen van die pechbal in de tweede hindernis. Ik reed daarna alles of niks op de laatste drie poorten en dan kom je 0,16 seconden tekort om te kunnen winnen, echt jammer! Mijn paarden hebben fantastisch gelopen, ik wist eigenlijk dat ik een fractie sneller was dan Boyd op het rechte stuk. Met dit span rijd ik zeker zo hard of zelfs nog iets harder dan Boyd. Ik had voor de laatste hindernis ook het gevoel dat ik voor op de tijd zat en toen viel helaas de bal.”

Paardenwissel voor Bram Chardon

Bram Chardon had van de organisatie in Maastricht de wildcard gekregen en kon daarom geen wereldbekerpunten verdienen. De Europees Kampioen maakte van de gelegenheid gebruik om twee nieuwe voorpaarden in te zetten: “Het liep eigenlijk heel goed, alleen het voorspan moet nog beter afgestemd worden, zeker in het voorbereiden op de hindernissen.”

Chardon junior mocht als laatste de ring in, maar maakte in de eerste marathon twee foutjes en verloor daarna even de scherpte waardoor en een derde balletje rolde en zijn kans op de overwinning verkeken was. “Qua snelheid zit ik precies bij mijn vader en Boyd, dus daar ligt het niet aan. Als ik dit span verder ga uitwerken dan is dit zeker een van de snelste spannen van dit moment.”

Koos de Ronde ‘schiet verkeerd’

Koos de Ronde maakte na de eerste wedstrijd van vrijdagavond een wissel in zijn voorspan, waarin hij de ervaren ruin Oosterwijk’s Kasper weer opstelde: “In het begin ging het best wel goed, maar in de tweede hindernis schoten ze even verkeerd, wat te veel tijd kostte. Mijn span liep wel veel beter dan gisteren, zeker in het begin.” De Ronde kwam met acht strafseconden uit de ring en werd vijfde.

Uitslag Wereldbeker vierspannen Maastricht 9 november 2019

1. Boyd Exell (AUS) 126,35

2. IJsbrand Chardon (Schipluiden) 126,51

3. Bram Chardon (Schipluiden) 136,50

4. Mareike Harm (GER) 146,52

5. Koos de Ronde (Zwartewaal) 149,24

6. Glenn Geerts (BEL) 159,57

Stand Wereldbeker vierspannen 2019/2020 na 2 van de 9 wedstrijden

1 Boyd EXELL AUS 20

2 Bram CHRADON NED 7

2 IJsbrand CHARDON NED 7

4 Koos DE RONDE NED 6

5 József DOBROVITZ HUN 5

Bron: KNHS / Horses.nl