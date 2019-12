IJsbrand Chardon troeft zoon Bram af in Budapest

De Wereldbekerwedstrijd vierspanmennen in Budapest, Hongarije eindigde met een thriller tussen vader en zoon Chardon. Hoewel Bram sneller was dan zijn vader, kostte een bal in de finale hem uiteindelijk de overwinning. IJsbrand Chardon ging er met de volle wereldbekerpunten vandoor. De Hongaar József Dobrovitz werd derde.

Bram Chardon was al zeer snel in de eerste ronde, ondanks dat een van zijn voorpaarden uitgleed in hindernis negen. De schimmel herstelde zich razendsnel en de ene bal die Chardon liet vallen was niet problematisch op dat moment. Chardon junior kwam als beste uit de basisronde.

Fout kost Junior de kop

Thuisrijder József Dobrovitz was de eerste starter in de finaleronde. Hij ging erg goed en snel, maar raakte een hek in het laatste deel van hindernis 9. Tweede starter IJsbrand Chardon verbeterde zich ten op zichte van zijn eerste ronde, door een vroege bal te laten liggen. Zeer beheerst knalde de veteraan door de lastige hekken en hij was vooral ook heel erg snel op het laatste gedeelte. IJsbrand was foutloos in 134,11 en kwam uit op een totaal van 274,77 strafpunten.

Daarmee had hij een mooie opgave voor zoon Bram neergezet. Die begon zeer soepel, maar kreeg een strafpunt bij het uitrijden van hindernis 9. Chardon jr zette nog flink aan en finishte in dik 130 seconden, maar de bal kostte hem nipt de overwinning.

Bron: Horses.nl