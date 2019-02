IJzersterke start Bram Chardon in wereldbekerfinale

Bram Chardon kreeg het publiek in Bordeaux vannacht op de banken. Zonder dat er maar een balletje viel stuurde de jonge menner uit Den Hoorn zijn vierspan naar de kop van het klassement in de wereldbekerfinale. In de spectaculaire drive off zakte vader IJsbrand Chardon door pech naar de vijfde plaats. Koos de Ronde werd tweede en wereldkampioen en titelverdediger Boyd Exell staat na de eerste ronde op de laatste plaats.

De Nederlandse menners begonnen sterk aan de wedstrijd. Na de eerste omloop nam Bram Chardon met een foutloze en zeer snelle ronde de leiding in handen. Vader IJsbrand was een tel sneller, maar tikte een balletje van de kegel en werd tweede. Koos de Ronde maakte het Oranje feestje compleet door zijn nulronde en plaatste zich als derde voor de drive off. Titelverdediger Boyd Exell liep meteen achterstand op door de drie balletjes die vielen.

Exell in de fout

De drive off zorgde voor het nodige spektakel. Exell ging met zijn span enorm in de fout. Al vroeg stuurde de Australiër zijn span door een verkeerd poortje in de marathonhindernis, wilde achteruit om te herstellen, maar dat lukte niet en moest opnieuw de hindernis inrijden. Uiteindelijk leverde het 20 strafseconden op en een hoop tijdverlies waardoor hij onderaan het klassement staat.

Pech voor IJsbrand Chardon

Ook bij IJsbrand Chardon ging het mis. Zijn achterpaard stapte over de streng van het voorpaard en de groom moest van de wagen om hem los te maken. Het kostte Chardon vijf strafseconden en de nodige tijd waardoor hij op de vijfde plaats eindigde.

De Ronde tweede

Koos de Ronde tikte één balletje naar beneden maar reed verder sterk. Een tweede plaats werd zijn deel. Maar tegen het geweld van Bram Chardon kon niemand op. In de drive off was hij heer en meester en stuurde zijn span vliegensvlug en zonder fouten naar de eerste plek. De Belg Glenn Geerts eindigde op de derde plaats.

Finale

Vanmiddag is de grote finale waarin alle menners weer van start gaan. De tijden van deze eerste drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld. De beste drie van het klassement mogen vervolgens van start in de laatste manche. De menner met het beste resultaat over alle vier de wedstrijdonderdelen is de winnaar van de wereldbeker. Bram Chardon gaat als grote favoriet de laatste omloop in met 14 seconden voorsprong op Koos de Ronde.

Bron Horses.nl