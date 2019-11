Jeroen Houterman in FEI men-comité

Internationaal Level 4 parcoursbouwer en Level 4 Technical Delegate Jeroen Houterman is gekozen in de FEI Driving Committee. Houterman vervangt Anne Marie Turbé, die sinds 2015 deel uitmaakte van deze technische commissie mennen bij de FEI. Dit werd vandaag bekend gemaakt tijdens de FEI Bureau meeting in het Russische Moskou.

Jeroen Houterman beschikt over een schat aan ervaring in de mensport. Naast zijn vele aanstellingen als parcoursbouwer en TD op twee,- drie-en viersterren wedstrijden en Wereldkampioenschappen, maakt hij ondermeer al jarenlang deel uit van de organisatie van de internationale menwedstrijd in Kronenberg en is hij één van de initiatiefnemers van de internationale menwedstrijd in Exloo (voorheen Ermelo).

Het FEI internationale men-commité bestaat momenteel uit:

Károly Fugli (HUN) – voorzitter 2015 – 2019

Boyd Exell (AUS) – lid 2016 – 2020

Richard Papens (BEL) – lid 2017 – 2021

Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP) – lid 2018 – 2022

Jeroen Houterman (NED) – lid 2019 – 2023

Vilmos Jámbor (HUN) rijdersvertegenwoordiger – lid 2018 – 2022

Bron: KNHS