Studio Sport over afgelast WK Vierspannen: ‘Kapot en tranen’

Vanavond bij Studio Sport nam documentairemaakster Annette van Trigt een kijkje op het terrein van het WK Vierspannen in Valkenswaard. Vrijdag werd het kampioenschap op het laatste moment afgelast, omdat de veiligheidsregio de vergunning introk. Internationale menners en de organisatie waren diep teleurgesteld, zo is ook in de reportage te zien.

Ludo Hertroijs, voorzitter van het evenement reageert: “Kapot, tranen, ja nog steeds” als hem om een reactie gevraagd wordt. In de rapportage vertelt ook organisator en regerend wereldkampioen Boyd Exel dat hij zeer teleurgesteld is. Hij wekt de suggestie dat de uitlatingen van Nederlandse menners in de media geleid hebben tot het intrekken van de vergunning. Dit slaat op de interviews die Koos de Ronde en IJsbrand Chardon eind vorige week gaven aan De Telegraaf, waarbij zij in twijfel trokken of het evenement wel Covid-proof door kon gaan.

Burgemeester: ‘Het bleek onmogelijk om aan de regels te voldoen’

De burgemeester van Valkenswaard, Anton Ederveen spreekt dat tegen. Hij zegt in de rapportage dat het “met de huidige vormgeving, verblijf en aantal deelnemers” onmogelijk bleek om te voldoen aan de verscherpte maatregelen. “We laten de beslissingen niet beïnvloeden door de discussie in de media. Ik weet dat de organisatie en de vrijwilligers er echt alles aan gedaan hebben. Ik heb te dealen met de toetsing en de noodverordening – en dan kan het niet meer.”

Bron: NOS Studio Sport / Annette van Trigt / Horses.nl