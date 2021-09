KNHS Kampioenen samengesteld mennen gekroond

In Blaricum is zaterdag het KNHS kampioenschap samengesteld mennen verreden bij rijvereniging Stad en Lande ruiters. Het ging om de klassen L en M bij de enkelspannen pony's en paarden, tweespannen pony's en paarden en vierspannen pony's en paarden.

Arjen Coppoolse, discipline specialist mennen bij de KNHS, is zeer enthousiast. “Geweldig dat we weer evenementen mogen organiseren en dat er dan ook verenigingen zijn die dit aandurven. De wedstrijd was door de Stad en Lande ruiters prima geregeld en de menners en andere aanwezige liefhebbers hebben kunnen genieten van mooie mensport.”

KNHS Kampioenen en medaillewinnaars

Klasse L Enkelspan Pony

1. Betsie van der Ploeg – 117,77

2. Oniek van Olst – 124,33

3. Demi van Bree – 125,27

Klasse M Enkelspan Pony

1. Geert van Dijk – 134,07

2. Anniek Schuiling – 134,39

3.Edwin ter Maat – 136,99

Klasse L Enkelspan Paarden

1. Shirley Geraets-Moors – 133,34

2.Paskal de Graaf – 135,39

3. Shiva Bruinsma – 144,23

Klasse M Enkelspan Paarden

1. Arie Dibbits – 137,11

2. Kelly Speelman-Sturrus – 141,66

3. Laurens Pouwels – 145,35

Klasse L Tweespan Pony

1. Sanne Janssen – 125,38

2. Evelin Roseboom-Meel – 127,43

3. Kessy Schrijver-de Febe – 129,77

Klasse M Tweespan Pony

1. Larissa Reints – 131,12

2. Lisa Brouwer – 135,93

3. Giel van der Linden – 138,73

Klasse L Tweespan Paarden

1. Peter Baars (L) – 148,10

2. Michiel Klep (M) – 155,13

3. Mathijn Wevers (M) – 162,17

Klasse L Vierspan Pony

1. Chantal Brugmans (M) – 163,74

2. Joris Wouda (L) – 166,49

3. Roelf Lamein (M) – 168,11

Klasse L Vierspan Paarden

1. Harry Streutker (M) – 204,54

2. Jonas Corten (L) – 208,26

3. Tonny van den Hoeven (M) – 232,98

Bron: KNHS