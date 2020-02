Koos de Ronde aan de leiding in wereldbekerfinale

Vierspanrijder Koos de Ronde heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft door de eerste omloop van de wereldbekerfinale te winnen. Gisteravond laat liet de menner in Bordeaux alle balletjes boven op de kegels en tekende de snelste tijd aan. Boyd Exell volgt op de tweede plaats, Bram en IJsbrand Chardon staan op de vierde en zesde plek.

Namens de Nederlandse vierspanrijders beet IJsbrand Chardon het spits af. Chardon was ruim sneller dat de Hongaar József Dobrovitz maar hij reed drie balletjes van de kegels. Zijn eindtijd van 158,58 seconden leverde IJsbrand Chardon de zesde plaats op.

Direct daarna kwam Koos de Ronde in de piste en stuurde zijn vierspan op sublieme wijze foutloos en snel rond. De Ronde die al eerder een wereldbekerfinale won, zette 145,53 seconden op de klokken en nam de leiding over van de Hongaar. De Ronde moest afwachten wat de favorieten voor de titel Bram Chardon en Boyd Exell zouden doen.

De wedstrijd kreeg een spannend slot want zowel titelverdediger Bram Chardon als Boyd Exell waren sneller in het parcours. Bram reed met zijn vierspan de snelste tijd van de avond (144,69) maar tikte drie balletjes van de kegels. Hij moest genoegen nemen met een vierde plaats, direct achter Dobrovitz.

De Australiër Exell was een halve seconde sneller dan De Ronde, maar hij kreeg een fout in de eerste marathonhindernis waardoor twee balletjes vielen. Zijn tijd van eerste 153 seconden was goed voor de tweede plaats.

Vanmiddag vanaf kwart voor vijf is de finale in Bordeaux. Koos de Ronde begint hierin met een schone lei, de andere menners moeten enkele seconden achterstand goed maken.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl