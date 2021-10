Koos de Ronde begint inloopproef eerste WC in Lyon met tweede plek

In Lyon begonnen vanmorgen al vroeg de vierspanrijders aan hun eerste World Cup-wedstrijd. Voor Nederland kwam Koos de Ronde in de ring met zijn mooie span van drie schimmels en een bruine. De Ronde plaatste zich als tweede voor de drive-off en werd hierin ook tweede achter de Belg Dries Degrieck.

In de drive-off moest regerend wereldkampioen Boyd Exell als eerste van start. De in Nederland woonachtige Australiër tikte met zijn span twee balletjes van de kegels en kreeg acht strafseconden bij zijn tijd opgeteld. De eindtijd van Exell werd, met de eerste omloop erbij, 309,48 seconden.

Eén balletje voor De Ronde in drive-off

Koos de Ronde ging als tweede van start en begon met ruim één balletje voorsprong op Exell. De Ronde was niet super snel, en loodste zijn span behendig met maar één afgeworpen balletje over de finish. Zijn totaal tijd kwam uit op 308,16 seconden en zo bleef De Ronde Exell nipt voor.

Degrieck pakt overwinning

Dries Degrieck was in de basisomloop de beste en kwam in de drive-off als laatste in de ring. De 26-jarige Belg stuurde zijn span opnieuw als snelste rond. Ondanks één afgeworpen balletje bleef Degrieck aan kop met een tijd van 297,42 seconden.

Morgenmiddag na de wereldbeker voor de springruiters is de tweede wedstrijd voor de menners waarin ze punten scoren voor de finale, volgend voorjaar in Bordeaux.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl