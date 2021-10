Koos de Ronde derde in WB Lyon

Koos de Ronde heeft in Lyon zijn eerste vijf wereldbekerpunten verdiend en daarmee meteen een stap gezet in de richting van de FEI Wereldbekerfinale. In een zeer spannende wedstrijd eindigde het vierspan van De Ronde als derde, achter titelverdediger Boyd Exell en de Belgische wereldbekerdebutant Dries Degrieck.

In de eerste wereldbekerselectie van het seizoen kwamen zeven menners aan de start. Koos de Ronde nam zijn twee nieuwe indoorpaarden, beide Lipizzaners, mee naar Lyon en dat pakte goed uit. In de opwarmronde op de vroege zaterdagochtend reed De Ronde zijn vierspan naar de tweede plaats en stond daarmee achter Dries Degrieck en voor Boyd Exell.

Foutjes

In de finale waren het dezelfde drie menners die de winning round wisten te behalen. Koos de Ronde kwam in de eerste ronde op dezelfde eindtijd uit als Exell, maar omdat hij daarbij geen fouten gemaakt had, mocht hij als laatste menner in de winning round van start. De Ronde leek hard op weg naar de winnende tijd, maar reed één van de hindernissen omver. Daarna was de concentratie weg en volgden meer foutjes, waarmee de derde plek een feit was.

Uitslag FEI wereldbekerkwalificatie vierspannen Lyon

1. Boyd Exell (AUS) – 144,83

2. Dries Degrieck (BEL) – 147,62

3. Koos de Ronde (Zwartewaal) – 173,54

