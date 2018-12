Koos de Ronde: ‘Met lekker gevoel naar Leipzig’

Koos de Ronde en zijn vierspan eindigden zaterdag op een knappe tweede plaats tijdens de wereldbekerwedstrijd mennen op de London International Horse Show. De regerend Nederlands kampioen moest alleen wild card deelnemer Boyd Exell voor zich dulden, waardoor De Ronde de 10 Wereldbekerpunten kon opstrijken en verzekerd is van een startplaats voor de finale in Bordeaux op 9 en 10 februari 2019.

De Ronde staat met nog één wedstrijd te gaan op de tweede plaats in de Wereldbekerstand, gevolgd door Bram en IJsbrand Chardon, die eveneens zeker zijn van een finaleplaats.

‘Mijn span liep iedere ronde beter’

Koos de Ronde was zeer tevreden over zijn tweede plaats: “Ik heb hier met twee andere achterpaarden gereden dan tijdens de voorgaande wedstrijden, mijn voorspan was wel hetzelfde. Mijn span liep iedere ronde beter. Vandaag liep het nog beter dan de voorgaande twee dagen. Twee keer een pechfoutje, dat was jammer, maar het belangrijkste is dat ik de 10 punten binnen heb en ik zeker ben van een startplaats in de finale. Ik kan nu met een heel lekker gevoel naar mijn laatste wedstrijd in Leipzig,” aldus De Ronde die in principe in Leipzig weer zijn Lipizzanerpaarden wil inspannen.

Bron KNHS