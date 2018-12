Koos de Ronde tweede in wereldbekerwedstrijd mennen London

Menner Koos de Ronde en zijn vierspan eindigden vanavond op een knappe tweede plaats tijdens de wereldbekerwedstrijd mennen op de London International Horse Show. Met een tijd van 125,91 seconden en één fout, eindigde hij achter de Britse winnaar Boyd Exell. Deze bleef de Ronde voor met een tijd van 114,88 seconden.

Minder geluk had de gekwalificeerde Belg Glenn Geerts. Hij gleed tijdens de drive off uit met zijn achterspan en moest daarom zijn paarden uitspannen. Ondanks deze tegenslag was met de Belgische menner en zijn span alles in orde en kon hij wel aanwezig zijn bij de prijsuitreiking.

Voor de uitslag, klik hier.

Bron: Horses.nl