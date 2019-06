Koos de Ronde wint vijfde NK ondanks vallende ballen

Koos de Ronde won in Beekbergen de Nederlandse titel bij het vierspannenmennen. Nadat De Ronde gisteren nog 10 punten voorsprong had op naaste concurrent Mark Weusthof, werd het vandaag toch nog spannend. De Ronde verzamelde 10,98 strafpunten in de vaardigheid. Weusthof had er slechts 3, en kreeg de titel dus nog bijna in zicht.

Niet alleen De Ronde, ook Chester Weber had moeite met de ballen op de pionnen en de strakke tijd. Het Nederlands Kampioenschap werd verreden op de CAI3* wereldbekerwedstrijd en Weber was na de dressuur en de marathon de gedoodverfde favoriet voor de eindoverwinning. De Amerikaan verzamelde echter 9,43 strafpunten in de vaardigheid en viel terug naar de derde plaats. De tweede plek ging naar Dries Degrieck uit België, die als enige vierspanrijder alle balletjes liet liggen en de scherpe toegestane tijd haalde. Het leverde hem de tweede plek op in het eindklassement. Fransman Benjamin Aillaud begon vanaf de derde plek in de tussenstand aan zijn kegeltjesparcours en haalde iets minder dan een punt tijdfouten, waardoor hij de Belg nipt voor bleef in het klassement.

Nederlands Kampioenschap

De winst in het NK was dus voor De Ronde. “Het is mijn vijfde kampioenschap en dat is gaaf”, aldus de menner van TeamNl. “Ik was niet zo blij met vandaag”, vertelt Koos de Ronde, die benadrukt dat hij wel blij is met zijn kampioenschap. “Het was geen mooi parcours, de oxer stond een beetje tegen de dranghekken aangebouwd, daar kreeg ik een fout en toen ging ik wat harder rijden om de tijd te halen en toen kreeg ik nog een fout. Dat heb je wel eens in een vaardigheid, als het even niet gaat, dan heb je ook zo een hoop strafpunten.”

Mark Weusthof werd tweede in het NK, met slechts één bal. De derde plaats was voor Peter de Ronde, die vooral in de dressuur wat strafpunten had opgelopen.

Ter Harmsel tweede bij tweespannen

Antonie ter Harmsel reed een sterke vaardigheidsproef in de internationale tweespanwedstrijd. Hij klom daarmee van de vierde plaats in het tussenklassement tot de tweede plek in de einduitslag. De Hongaar Martin Hölle gaf zijn eerste positie niet meer weg, zijn landgenoot Kristof Oztertag werd derde. Theo Timmerman eindigde op de vierde positie bij de tweespannen.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS