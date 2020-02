Koos de Ronde: ‘Zilver was het hoogst haalbare’

In een zinderende wedstrijd won Koos de Ronde vanmiddag zilver in de Wereldbekerfinale voor vierspannen in Bordeaux. IJsbrand Chardon wist zich knap terug te vechten vanuit achterstand en won brons. Titelverdediger Bram Chardon eindigde op de vierde plaats. De Wereldbekertitel werd voor de negende keer gewonnen door de Australiër Boyd Exell.

Koos de Ronde mocht als laatste van start in de eerste omloop nadat hij op zaterdag de eerste wedstrijd had gewonnen. De Ronde stuurde zijn span opnieuw snel en foutloos door het parcours van de Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs, maar moest toegeven op Boyd Exell die net daarvoor een toptijd had gereden.

‘Super happy’

In de drive-off over het verkorte parcours haalde De Ronde alles uit de kast, maar Exell was hem opnieuw te snel af. De regerend Nederlands Kampioen was desondanks heel tevreden met zijn tweede plaats: ”Ik ben super happy, want vantevoren wist ik dat de tweede plaats het hoogst haalbare was. Het is jammer dat ik in de drive-off een balletje had, maar de wedstrijd bleef wel mooi tot het einde,” vertelt De Ronde, die dit weekend een familieweekend beleefde in Bordeaux. Zijn vrouw Marie en zijn zoon Pieter fungeerden als grooms achterop het rijtuig, terwijl dochters Anna en Julia het team vanaf de kant ondersteunden.

Chardon: ‘Ik had niets te verliezen’

Voor IJsbrand Chardon kwam zijn kwalificatie voor de Drive off iets onverwacht nadat hij in de eerste omloop drie balletjes moest incasseren: “Ik heb het hele seizoen met hetzelfde span gereden en in Maastricht (2e) en in Boedapest (1e) resulteerde dit in hoge klasseringen, maar tijdens de afgelopen wedstrijden kwam het er niet uit, terwijl ik wist dat het er wel in zat. Ik had ook geen reden om te wisselen. In de drive-off wist ik dat ik niets te verliezen had. Ik wilde laten zien dat het een goed span is en dat is gelukt.” Chardon reed een foutloze omloop én zette de snelste tijd neer waarmee hij de negentiende Wereldbekerfinale met de derde plaats afsloot.

Voorpaard niet fit

Voor titelverdediger Bram Chardon verliep het weekend minder dan gehoopt. Voor de veterinaire keuring bleek zijn vaste voorpaard Hector niet fit waardoor de menner een ander voorpaard moest inzetten. Hoewel deze ruin Conti over de nodige ervaring beschikt, had Bram hem sinds Lyon niet meer ingezet waardoor de routine ontbrak. Hierdoor liep Chardon junior beide dagen tegen ongelukkige foutjes aan en moest hij dit keer genoegen nemen met de vierde plaats.

Uitslag Wereldbekerfinale vierspannen Bordeaux 9 februari 2020:

1. Boyd Exell (Aus) 260,93

2. Koos de Ronde (Zwartewaal) 272,88

3. IJsbrand Chardon (Den Hoorn) 275,07

4. Bram Chardon (Den Hoorn) 157,19

5. József Dobrovitz (Hun) 166,89

6. Benjamin Aillaud (Fra) 168,60

7. Glenn Geerts (Bel) 173,22

Bron: KNHS