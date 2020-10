Lichtpuntje voor Vlaamse menners: Geerts en De Grieck krijgen wildcard voor WB

De Wereldbeker Mennen zal dit jaar in Lier plaats vinden en niet in Mechelen, op 29 en 30 december. Koos de Ronde, Boyd Exell, Jérôme Voutaz, Mareike Harm en József Dobrovitz rijden voor wereldbekerpunten, de FEI heeft de wildcards toegekend aan Dries Degrieck en Glenn Geerts. Mochten er meerdere selecties uit vallen en de finale in Bordeaux wél door kan gaan, dan komen daar dezelfde rijders aan de start als in 2020. Daaronder ook Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Bram Chardon. Maar voorlopig zal er - net als voorgaande jaren - gewoon gestreden moeten worden om een finaleplaats.

Equibel plaatste een interview met de Belgische menner Glenn Geerts, naar aanleiding zijn wildcard en de verplaatsing van de wedstrijd in Mechelen naar Lier.

Onzekerheid

Geerts: “We moeten positief blijven. De onzekerheid zal pas verdwijnen wanneer we ter plaatse zijn. Maar ik verheug me er enorm op dat ik voor de negende keer zal kunnen deelnemen in Mechelen. Dat de wedstrijd dit jaar in het Azelhof in Lier zal doorgaan, is prima voor mij. De Nekkerhal blijft natuurlijk een speciale, bijna mythische plek voor elke paardensportliefhebber, maar ik ben vooral dankbaar dat er met Lier zo een waardig alternatief gevonden werd in deze moeilijke tijden.”

Outdoorspan meest geleden

“Met mijn indoorspan reed ik nog de Wereldbekerfinale in Bordeaux in februari, en een showproef in Flanders Horse Expo in Gent. Mijn outdoorspan heeft het meeste geleden onder de hele situatie. Met hen heb ik deze zomer slechts aan één wedstrijd kunnen deelnemen” vertelt Geerts. Over zijn motivatie zegt hij: “Dat gaat echt met ups en downs. Er zijn zo van die dagen dat ik eraan denk om al mijn paarden gewoon op de wei te zetten…. Maar dat duurt meestal niet lang. Ik train mijn paarden ook niet hard voorlopig, ze pieken momenteel nog niet. Ik ben ook later begonnen met het trainen van mijn indoorspan dit jaar, ik werk hen ondertussen al twee weken intensief met oog op de Wereldbekerwedstrijd van Genève binnen 3 weken.”

De allereerste WB-mennen is nu gepland voor Boedapest, op 28 november. Daarna volgt Genève, waar ook Bram Chardon aan de start zal komen. Voor Genève heeft de FEI ook een wildcard uitgedeeld, aan de Zwitser Jerôme Voutaz. Deze menner werd dit voorjaar breder bekend toen hij de langspan-challenge aanging met maar liefst 22 paarden voor de wagen.

Planning en selectie voor finale

Over de nu geplande wedstrijden vertelt Glenn Geerts: “De wereldbekerwedstrijd van Genève staat nu als eerste op de agenda, gevolgd door Mechelen/Lier en Leipzig.” Geerts stelt vervolgens dat hij al zeker is van een finaleplaats omdat de selecties niet doorgaan zoals gepland en daarom dezelfde menners als vorig jaar aan de start komen in Bordeaux. Dit is echter voorlopig onjuist, al beloven de steeds strengere maatregelen in België niet veel goeds.

Naslag van de FEI regels voor dit wereldbekerseizoen leert dat dit alleen gebeurt wanneer slechts één of helemaal geen selectiewedstrijden door kunnen gaan. Als er drie of vier door kunnen gaan, worden de finalisten op basis van die wedstrijden geselecteerd. Er staan voorlopig nog vier selectiewedstrijden gepland – Lyon is wel gecancelled. Mocht er inderdaad maar één selectie doorgang vinden, dan betekent dat dat – behalve Geerts en Wereldbekerhouder Boyd Exell – ook Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Bram Chardon automatisch naar Bordeaux mogen.

Bron: Equibel / Galop.be / FEI / Horses.nl