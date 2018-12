London Olympia 2018: Exell oppermachtig, De Ronde op drie

In de Extreme Driving openingsrubriek op Londen Olympia was Boyd Exell was vanmiddag oppermachtig. Exell was Edouard Simonet en Koos de Ronde te snel af en ging er met de overwinning vandoor. De rubriek maakt geen onderdeel uit van de Wereldbeker en wordt puur en alleen verreden voor de startvolgorde van morgen.

Zeven menners kwamen aan de start, en kwamen een nieuwe brug tegen in het parcours, ontworpen door Johan Jacobs. De paarden van wild card deelnemer Daniel Naprous keken de ogen uit op de nieuwe hindernis.

Koos de Ronde

Exell en Simonet bereikten beiden de tweede ronde door het parcours foutloos af te leggen. Hoewel Koos de Ronde de snelste tijd klokte, , maar door vier balletjes kwamen er 16 strafseconden bij. Toch plaatste de Ronde zich voor de tweede ronde. Die tweede ronde verliep niet zonder slag of stoot en daardoor belandde de Nederlander op een derde plaats. Simonet reed een goede rit, maar de Belg was lang niet snel genoeg om druk op Exell te kunnen leggen. De Australiër, al acht keer Wereldbekerkampioen, finishte 13 seconden eerder dan Simonet en zelfs met de vier strafseconden erbij was Exell oppermachtig.

Eerste Wereldbekerwedstrijd op vrijdag

Morgen zullen de vierspanrijders gaan strijden in de eerste Wereldbekerwedstrijd. Dan Naprous en Boyd Exell, beide wild card rijders, zullen als eerste moeten starten. Chester Weber, Benjamin Aillaud, Glenn Geerts, Koos de Ronde en Edouard Simonet zullen daarna de strijd aangaan.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl