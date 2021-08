Melanie van de Bunt pakte vierde hippiade-titel

De winnaar in de dressuurklasse M/Z/ZZ pony’s tweespan sponsored by Boehringer Ingelheim is zeker geen onbekende op de Hippiade en menkampioenschappen. De 27-jarige Melanie van de Bunt is A-kaderlid tweespan mennen Pony’s en heeft al meerdere Nederlandse titels en twee zilveren WK-medailles op haar naam staan. Daar komt nu een vierde Hippiade-titel bij.

Na afloop van de prijsuitreiking vertelt Melanie: ‘Alle voorgaande prestaties kunnen natuurlijk wel verwachtingen scheppen bij mensen, maar het moet altijd nog maar gebeuren. Je hebt wel met dieren te maken en er kunnen ook fouten gemaakt worden. Iedere proef is weer een nieuwe uitdaging. Ik train er net zo hard voor als ieder ander en ook deze KNHS-titel is weer een kroon op het werk. Het span liep vandaag erg lekker, hoewel ze nog iets meer pit mochten hebben voor de echte perfectie. Ze waren wel fijn ontspannen in stelling en buiging dus ik was zeker tevreden. Tumtum en Sunstar’s Calvados zijn nu vier jaar een span en ze raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Qua voorbereiding werken we nu toe naar het WK Tweespannen dus de focus ligt op het samengesteld rijden. Het was dan ook even omschakelen naar een andere dressuurproef maar gelukkig hadden we net het districtskampioenschap achter de rug voor het ritme. Nu gaan we rustig verder trainen richting het WK. Mijn pony’s zijn goed in vorm dus ik heb er zeker een goed gevoel over.’

Bron: KNHS