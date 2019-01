Aarts nieuwe bondscoach mennen, De Kam opvolgster Van Beek

Na de Wereldruiterspelen in Tryon liepen de contracten van alle bondscoaches af eind 2018. Menbondscoach Harrie de Ruyter gaf in november zelf te kennen er mee te willen kappen en ook voor de veel te vroeg overleden Jan van Beek (bondscoach eventing jeugd) moest een opvolger worden gezocht. Ad Aarts is de nieuwe menbondscoach en Marcelle de Kam de opvolgster van Jan van Beek. De contracten van alle andere bondscoaches zijn verlengd.

Succesvol springcoach Rob Ehrens blijft tot en met de Olympische Spelen 2020 in Tokyo bondscoach van de Nederlandse senioren springruiters. Ook de contracten van jeugdcoaches Luc Steeghs en Edwin Hoogenraat worden verlengd. Edwin neemt de komende twee jaar de begeleiding van de Children over. Luc Steeghs krijgt daardoor een overzichtelijker taak met de Junioren en Young riders.

Hoy blijft

Bettina Hoy blijft de eventing senioren begeleiden richting het EK in Luhmühlen in 2019. De ambitie is om tijdens dat EK de olympische kwalificatie voor Tokyo te halen. De veel te jong overleden eventingcoach Jan van Beek wordt opgevolgd door Marcelle de Kam, die de eventing Junioren en Young riders gaat begeleiden. Marcelle runt een eigen eventingstal en is partner van Domburg Resort Holiday Stables. Marcelle is doctorandus in de Marketing en Communicatie. Marcelle reed in het verleden EK’s bij de pony’s en landelijke ruiters en is internationaal eventingruiter op 3*-niveau. Ze is succesvol trainer van jeugdruiters en is ORUN-niveau 4 instructeur. Momenteel volgt ze de niveau 5 opleiding bij het NOC*NSF. Mans Buurman (Roggel) blijft de bondscoach van de eventing pony’s.

Ad Aarts opvolger De Ruijter

Ad Aarts volgt Harry de Ruijter op als bondscoach bij de menners. Ad Aarts was al zeer succesvol bondscoach bij het enkelspan paarden, 1-, 2- en vierspan pony’s en para-mennen en neemt nu ook de tweespan paarden en vierspan paarden onder zijn hoede. Daarmee is Aarts verantwoordelijk voor alle mendisciplines. Vanwege de grote taak zal hij ook een aantal mentrainers inzetten.

Overige disciplines

Robert Overbeek blijft tot en met 2020 de bondscoach reining voor de senioren en Jurgen Pouls continueert zijn jeugdtrainerschap. De endurance zal tot en met 2020 geleid worden door bondscoach Emile Docquier . Jarmila Lakeman blijft bondscoach bij de endurancejeugd. Diana van Klaveren blijft tot en met 2019 bondscoach voltige.

De begeleidingsstaf van de diverse disciplines wordt later bekend gemaakt.

Bron: KNHS