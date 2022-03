Bondscoach Ad Aarts: ‘Aanwinst voor start van het seizoen’

Bijna 100 aanspanningen verschenen afgelopen weekend aan de start van de internationale twee- en driesterren menwedstrijd op de terreinen van Hippisch Centrum Exloo. “Ieder jaar wordt de wedstrijd in Exloo weer een stukje beter, het is echt een aanwinst voor de start van het seizoen”, aldus bondscoach Ad Aarts.

Ad Aarts had veel lof voor de wedstrijdorganisatie in Exloo. “De wedstrijd was mooi van opzet. Bij de dressuur kon iedereen op het hoofdterrein op de zandbodem rijden, er stonden fijn te rijden marathonhindernissen.” Op de laatste dag stonden er twee vaardigheidsproeven opgesteld, waarover de rubrieken verdeeld waren. “Hierdoor was het programma aan het begin van de middag klaar en konden deelnemers bijtijds huiswaarts keren.”

Geen verrassingen bij ponyspannen

Bij de driesterren rubrieken voor ponyspannen waren er weinig verrassingen in de uitslag. Regerend wereldkampioenen Rodinde Rutjens (tweespan) en Marijke Hammink (vierspan) wonnen hun rubriek. De overwinning bij de enkelspannen pony’s ging naar Zweden, maar Marloes van ’t Veld werd tweede voor Brent Janssen.

WK-jaar enkelspannen

In de driesterren enkelspanrubriek kwamen maar liefst 29 aanspanningen aan de start en dat had een goede reden: “Dit jaar staat in september het WK voor enkelspannen in Frankrijk op de kalender”, legt Ad Aarts uit. “Saskia Siebers en Rudolf Pestman waren duidelijk de meer ervaren en betere rijders. Daarachter is een groot gat naar een brede groep die zich nog wat verder moet ontwikkelen. Pieter Karelse was in de marathon een verrassing. Hij won de marathon, dat was heel positief, maar hij liet in de andere onderdelen nog wat liggen, daar valt nog winst te behalen”, aldus de bondscoach.

Vierspannen

Er kwamen slechts een viertal vierspannen aan de start in Exloo, waaronder het span van de ervaren tweespanrijder Antonie ter Harmsel die dit seizoen bij de vierspannen debuteert. Hij won de dressuur en de marathon, maar verslikte zich in de vaardigheid, waardoor Hans Heus hem in het klassement passeerde.

