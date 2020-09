Bondscoach Ad Aarts zeer tevreden over observatiemoment Kronenberg

Na de afgelasting van het NK voor enkel-en tweespan paarden in Maasdijk moest de KNHS snel schakelen om een alternatief observatiemoment in te plannen voor de enkelspannen richting het WK in Pau eind oktober. Dit resulteerde in een tweede observatiewedstrijd in Kronenberg afgelopen weekend.

Frank van der Doelen en Eline Houterman startten in de dressuur, vaardigheid en marathon op de terreinen van Grandorse en Saskia Siebers sloeg in overleg met bondscoach Ad Aarts de marathon over, aangezien zij komend weekend ook al start op de internationale wedstrijd in Chablis. Die wedstrijd is zowel voor Siebers als voor Rudolf Pestman nog een observatiemoment.

Opgelost

“Ik had het liefst natuurlijk iedereen op dezelfde wedstrijd willen observeren,” vertelt Aarts. “Maar door het wegvallen van Maasdijk moesten we op zoek naar een alternatief en door de korte voorbereidingstijd was het niet voor iedereen mogelijk om naar Chablis te gaan, dus hebben we het zo opgelost.”

Uit het boekje



Aarts was zeer tevreden over het observatiemoment in Kronenberg: “We hebben er een echte wedstrijd van gemaakt, waarbij de dressuur door de drie internationale juryleden Ad van Roon, Marion Koornneef en Nicoline Vos werd beoordeeld. Zij zaten mooi op één lijn. We hadden voor de vaardigheid het parcours van Lähden van vorige week nagebouwd en Saskia liet zien hoe het moest. Zij reed echt een vaardigheid uit het boekje en was ruim binnen de toegestane tijd.”

Houterman reed met haar tweede paard Vygo en won de marathon terwijl Van der Doelen net als Siebers een foutloze vaardigheid neerzette en het observatiemoment won.

Op 29 september sluit de definitieve inschrijving voor Pau waarvoor op dit moment drie menners per land afgevaardigd kunnen worden. De organisatie inventariseert momenteel of er ruimte is voor een vierde rijder per land.

Bron: KNHS