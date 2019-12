Bram Chardon derde in Genève

Na een spannende strijd in de Wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Genève moest Bram Chardon genoegen nemen met de derde plaats, achter winnaar Boyd Exell uit Australië en de Belg Glenn Geerts. Chardon verdiende hiermee wel voldoende Wereldbekerpunten om op te klimmen naar de tweede plaats in het tussenklassement van de Wereldbeker.

Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had voor de zes menners een uitdagend parcours uitgezet in de grootste piste van Europa, inclusief spectaculaire waterhindernis, twee marathonhindernissen en de speedbox. De technische lijnen werden afgewisseld met lange stukken waar de menners voluit konden gaan, wat resulteerde in mooie sport.

Verwachtingen hoog

Nadat Bram in de eerste manche foutloos reed én sneller was dan Boyd Exell, waren de verwachtingen hoog gespannen voor de tweede omloop, waarin Bram als laatste van de drie menners de ring in mocht. Er rolde een balletje in de eerste marathonhindernis, waarna Bram opschakelde en iets de controle verloor waardoor er nog drie balletjes rolden en hij zijn tweede plaats vergooide.

‘Dit span is fantastisch’

“Die eerste bal was misschien de fout van een van mijn paarden, hij had me een beetje kunnen helpen, maar daarna was het gewoon mijn eigen fout”, geeft Chardon jr. ridderlijk toe. “Er was geen reden voor paniek na die eerste bal, want ik zat qua tijd heel erg goed, maar ik ging alles of niets rijden en dat had ik niet moeten doen. Maar dit span is fantastisch, er zit heel veel snelheid in, dat heb ik wel weer gemerkt gisteren en vandaag.”

Twaalf uit twaalf

Boyd Exell startte twaalf keer in Genève en kon vandaag zijn twaalfde overwinning laten bijschrijven. Na de eerste dag besloot de Australische Wereldkampioen één van zijn voorpaarden te wisselen. “In dit parcours ging het niet om snelheid, dus besloot ik om mijn relatief nieuwe voorpaard Orias te sparen en een van mijn ervaren voorpaarden in te zetten. Ik wist dat ik me niet kon veroorloven om fouten te maken en deze beslissing pakte goed uit”, aldus Exell.

Uitslag Wereldbeker vierspannen Genève 15 december 2019:

1. Boyd Exell (Aus) 150,19

2. Glenn Geerts (Bel) 154,55

3. Bram Chardon (Den Hoorn) 160,16

4. Benjamin Aillaud (Fra) 161,20

5. Jérôme Voutaz (Fra) 174,47

6. Mareike Harm (Dui) 183,12

Stand Wereldbeker vierspannen 2019/2020 na 6 van de 9 wedstrijden:

1. Boyd Exell – 30

2. Bram Chardon – 19

3. IJsbrand Chardon – 17

4. Glenn Geerts – 14

5. Koos de Ronde – 13

5. József Dobrovitz – 13

Koos de Ronde start nog in:

Londen Olympia (GBR), 18-21 december 2019

Mechelen (BEL), 29-30 december 2019

Leipzig (GER), 17-19 januari 2020 (met wild card)

Bram Chardon start nog in:

Mechelen (BEL), 29-30 december 2019

Leipzig (GER), 17-19 januari 2020

IJsbrand Chardon nog start in:

Londen Olympia (GBR), 18-21 december 2019

Mechelen (BEL), 29-30 december 2019

Leipzig (GER), 17-19 januari 2020

FINALE: Bordeaux (FRA) 7-9 februari 2020.

Bron: KNHS Persbericht