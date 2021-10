Brons voor KWPN’er Jelviro op WK Jonge Menpaarden

De zevenjarige Stuurboord-zoon Jelviro won afgelopen weekend brons op het Wereldkampioenschap voor Jonge Menpaarden in het Hongaarse Szilvásvárad. De hengst werd voorgesteld door de Noorse Maria Henriksson en kreeg overall 14,74 punten. Het goud was met 16,54 punten in deze leeftijdscategorie voor Roncewal (v. Awans), die werd voorgesteld door de Poolse Weronika Kwiatek en het zilver was voor Nitard du Mecolis (v. Newer BW) met Mario Gondolfo uit Zwitserland met in totaal 16,09 punten.

Bij de vijfjarigen was het kampioenslint voor Dreamcatcher (v. De Niro), die werd voorgesteld door Jessica Wächter. De Hannoveraanse ruin kreeg overall 17,07 punten en stond daarmee bijna drie punten los van de rest van de concurrentie. Het zilver was voor Velkan (v. Velt), die met Csaba Bégányi voor thuispubliek 14,32 punten kreeg en daarmee net voor bleef op Henjie (v. Never BW). die 14,17 punten kreeg in totaal. Deze bruine merriewerd net als de zilveren medaillewinnar bij de zevenjarigen, gereden door de Zwitserse menner Gondolfo.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen won de Feiner Fürst-dochter DSP Noble Lady met Bettina Winkler de kampioenstitel met een totaal van 17,20 punten. Het zilver was met 15,26 punten voor Eckstern (v. Eckstein) met Wächter, die daarmee na haar gouden ook nog een zilveren medaille won. Tokaj-S (v. Ramzey) won brons met een totaal van 14,74 punten. Deze zwarte hengst werd net als de kampioen bij de zevenjarigen gereden door de Poolse menster Kwiatek.

Uitslagen

Bron: Horses.nl