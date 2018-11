De Ronde wint zinderende strijd in wereldbeker Maastricht

Koos de Ronde zorgde zaterdavond in het MECC voor een schitterende afsluiting van de eerste editie van de Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen in Maastricht. De Ronde troefde in een zinderende strijd de Australische Wereldbekerkampioen Boyd Exell en IJsbrand Chardon af.

Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had voor de zeven vierspanrijders een mooi en technisch parcours gebouwd, waarbij hij ten opzichte van de eerste avond de menners iets meer ruimte had gegeven in de tweede marathonhindernis. Dit resulteerde in spannende sport, waar het in grote getale aanwezige enthousiaste publiek volop van genoot.

Demonstraties

Koos de Ronde gaf vorig jaar een aantal demonstraties op Jumping Indoor Maastricht waarop het publiek en de organisatie zeer enthousiast reageerde. Hierdoor ontstond het idee om de Wereldbeker vierspannen na 10 jaar van afwezigheid weer naar Nederland te halen, op JIM welteverstaan.

‘Alles geven’

De top drie rijders na de eerste omloop startten met een schone lei in de tweede manche over hetzelfde parcours. Zowel IJsbrand Chardon als Boyd Exell schakelden nog eens op, waarbij Chardon er een balletje aftikte. Exell bleef foutloos waardoor De Ronde flink onder druk kwam te staan: “IJsbrand reed waanzinnig snel, maar had een bal. Toen reed Boyd nog sneller zonder bal, dan heb je geen keuze, dan moet je alles geven en dat heb ik gedaan. En als het dan lukt is dat super gaaf.” Koos de Ronde startte met hetzelfde span als waarmee hij in Lyon tweede werd: “Ik heb acht indoorpaarden op stal en ik heb deze week nog twee spannen gereden. Hier startten de beste zeven menners van de wereld en ik wilde gewoon het beste span starten. Om hier te starten is zo gaaf, ik wilde niet iets nieuws proberen.”

Punten voor Chardon

Chardon werd derde, maar aangezien De Ronde met een wild card startte in Maastricht, krijgt Chardon de punten voor de tweede plaats: “Het liep goed, ik had een super gevoel. Ik had een fout op poort negen, dat was echt jammer. Zowel Koos als Boyd als ik zaten op nagenoeg dezelfde tijd, dus dan kun je je geen fout permitteren. Het was een schitterende wedstrijd, echt top,” aldus Chardon.

Uitslag Wereldbeker vierspannen Maastricht 24 november 2018:

Koos de Ronde 132,98

Boyd Exell (AUS) 133,58

Ijsbrand Chardon 137,50

Chester Weber (USA) 148,60

Glenn Geerts (BEL) 155,39

Edouard Simonet (BEL) 158,57

Jérôme Voutaz (SUI) 163,22

Stand Wereldbeker vierspannen 2018/2019 na 3 van de 9 wedstrijden:

1 IJsbrand Chardon NED 19

2 Boyd Exell AUS 12

2 Jérôme Voutaz SUI 12

4 Glenn Geerts BEL 10

5 Chester Weber USA 8

5 József Dobrovitz GER 8

7 Koos de Ronde NED 7

8 Bram Chardon NED 5

Bron: Hoefnet