Exell wint eerste wedstrijd in Maastricht, Bram Chardon tweede

De overwinning in de eerste wedstrijd van de Wereldbeker vierspannen in Maastricht was gisteravond laat voor Boyd Exell. Bram Chardon zette voor Nederland het beste resultaat neer en werd tweede.

Bram Chardon start in Maastricht met een wild card waardoor hij geen Wereldbekerpunten kan verdienen. In de eerste omloop bleef Chardon foutloos en was hij het snelst, in de Drive off was hij net iets langzamer dan Exell en kreeg hij drie fouten.

Top drie

Glenn Geerts maakte de top drie compleet. De Belgische menner was een stuk langzamer dan Chardon en Exell en kreeg één fout in de Drive off.

Ijsbrand Chardon en Koos de Ronde plaatsten zich niet voor de Drive off en eindigden op respectievelijk de vierde en zesde plaats.

Vanavond om 21:45 uur staat de tweede competitie van Wereldbekerwedstrijd op het programma waarin de punten verdeeld worden.

Uitslag

Bron: Horses.nl