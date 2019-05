Gent verbant de paardenkoets: ‘Niet meer van deze tijd’

Vanaf 2020 verbiedt de stad Gent toeristische tochten met paard en kar in de binnenstad. "We zijn tot het besef gekomen dat paarden gebruiken om toeristen te vervoeren eigenlijk niet meer van deze tijd is", zegt de Gentse wethouder van toerisme Bram van Braeckevelt tegen Het Nieuwsblad.

Wie denkt aan koetsen in België, denkt eigenlijk vooral aan Brugge. Daar zijn veertig paarden actief voor dertien koetsen. Daar is een afschaffing voorlopig ondenkbaar. “De koetsen zijn onlosmakelijk verbonden met onze stad”, aldus de Brugse wethouder van toerisme Philip Pierins. In Gent, waar twaalf paarden actief zijn voor vier koetsen, zijn de paarden volgend jaar al verleden tijd. De wethouder van dierenwelzijn aldaar meent: “Voortschrijdend inzicht heefft ons geleerd dat het eigenlijk niet hoort om dieren in te zetten voor het plezier van de toerist. ”

Overgangsjaar

Er is gekozen om 2019 nog als overgangsjaar te gebruiken, waarbij voor het toeristisch seizoen van 2019 nog paardenkoetsen kunnen worden ingezet. “In de overeenkomst zijn diverse voorwaarden opgenomen met het oog op het garanderen van het dierenwelzijn”, aldus het persbericht van de stad. “ Zo mogen de koets en- huifkartochten enkel lopen volgens vooraf goedgekeurde trajecten. Standaardroutes mogen een half uur duren. De uitgebreide routes, die maximaal drie keer per week mogen gereden worden, kunnen zestig minuten duren. De paarden mogen maximaal 8 uur per dag ingezet worden. Tussen twee ritten in moeten de paarden minimaal tien minuten rust krijgen, waarbij ze beschermd worden tegen de felle zon. Tijdens de pauzes moeten ze ook vers en koel drinkwater krijgen. “

Amsterdam

In Amsterdam werd de paardenkoets al eerder verbannen. Er worden vanaf dit jaar geen koetsvergunningen meer uitgegeven. De toeristische koetsen nemen ‘te veel ruimte in het verkeer in, zijn niet bevorderlijk voor het welzijn van de paarden en daarbij vormen ze een gevaar voor de openbare veiligheid’, stond in het initiatiefvoorstel.

Bron: Het Nieuwsblad