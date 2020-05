Mekkes-telg (10) leert fijne kneepjes van ‘good old’ Varanno

De familie Mekkes is een bekende naam in tuigpaardenland. De liefde voor het mennen zit hen in het bloed. Geen wonder dus dat ook de tienjarige zoon van Derk Jan Mekkes besmet is met het paardenvirus. Good old ereklasse-paard én voorpaard in het span van Glenn Geerts Varanno (v. Manno) is zijn perfecte leermeester.