Oranje menners succesvol in Valkenswaard

Nederland heeft afgelopen weekend de landenwedstrijd voor vierspannen in Valkenswaard gewonnen. Individueel was regerend wereldkampioen Boyd Exell goed voor de overwinning op zijn eigen terrein en maakten IJsbrand Chardon en Koos de Ronde de top drie compleet. Bij de tweespannen ging Theo Timmerman er met de zege vandoor.

Bondcoach Ad Aarts had IJsbrand Chardon, regerend Nederlands kampioen Koos de Ronde en Mark Weusthof opgesteld. Na de dressuur van afgelopen vrijdag stonden de oranjemenners aan de leiding en die gaven ze niet meer af.

Goede zaken

IJsbrand Chardon reed een geweldige dressuurproef en moest alleen Boyd Exell voor laten gaan. In de marathon was Koos de Ronde dichtbij de overwinning, maar de Belg Glenn Geerts was net een beetje sneller. Chardon hield aansluiting met Exell en stond na twee onderdelen nog steeds in tweede positie. Met een zesde marathon in het sterke deelnemersveld deed ook Mark Weusthof zaterdag goede zaken.

Geen foutlozen

Op zondag was het laatste onderdeel: de vaardigheidsproef. Geen enkel vierspan slaagde erin om foutloos en binnen de toegestane tijd het parcours af te leggen. Koos de Ronde boekte het beste Nederlandse resultaat met alleen 4,11 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Hij eindigde als derde in de eindrangschikking. Chardon zag twee ballen rollen, maar wist De Ronde nipt voor te blijven en werd tweede. Exell had een ruime voorsprong en gebruikte weinig van die marge; hij won de wedstrijd. Met een mooie vijfde plaats voor Mark Weusthof was het Nederlandse vierspansucces compleet. Een flinke voorsprong in alle onderdelen bracht Nederland het goud in de landenwedstrijd.

Meer oranjesucces

Ook bij de tweespannen waren de oranjesuccessen niet van de lucht. Dat biedt perspectief voor het Wereldkampioenschap dat in september in Drebkau plaatsvindt. Theo Timmerman (Varsseveld) en Carlo Vermeulen (Griendtsveen) leverden als enigen een foutloze vaardigheidsproef af. Timmerman won daarmee de wedstrijd. Raymond Letteboer (Oud-Ootmarsum) won zaterdag de marathon op overtuigende wijze. Hij was in zes van de acht hindernissen het snelst. Na alle onderdelen eindigde hij als derde. Het zilver ging naar Stan van Eijk (Schinveld) die een zeer degelijke en constante wedstrijd reed. Daarmee kleurde het hele tweespanpodium oranje.

Uitslagen

Landenwedstrijd vierspannen:

1. Nederland (328,56)

2. Duitsland (381,23)

3. Groot Brittannië (398,20)

Vierspannen individueel:

1. Boyd Exell (AUS) 147,61

2. IJsbrand Chardon 163,26

3. Koos de Ronde 165,30

Tweespannen:

1. Theo Timmerman 155,14

2. Stan van Eijk 156,67

3. Raymond Letteboer 156,83

Bron< Persbericht