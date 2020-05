Oud Olympiadecomité lid Enno Georg overleden

Op 87 jarige leeftijd is op vier mei Enno Georg overleden. Hij was de International Official Driving Judge en vertegenwoordigde Duitsland in het Driving Committee van de FEI.

Enno Georg was voorzitter van verschillende commissies van de Duitse Hippische sportbond van 1985 tot 1996.

Duits ruiterkruis

Enno Georg werkte ook enkele jaren als trainer in Zweden. Voor zijn 70e verjaardag reikte Ulf Kronberg, de voormalig teamchef van de Zweedse vierspannen, hem namens de Zweedse FN de gouden medaille uit. De Duitse ruiterfederatie (FN) kende Enno Georg in 1992 het zilveren Duitse ruiterkruis toe wat in 1997 gevolgd werd door het gouden Duitse ruiterkruis.

Bron: Pferd actuell