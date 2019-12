Overwinning voor Exell, De Ronde tweede in WB-etappe Stockholm

Boyd Exell ging er zaterdagavond, net als vrijdag in de openingswedstrijd, met de overwinning vandoor in Stockholm. Koos de Ronde eindigde op de tweede plaats en wisselde stuivertje met Glenn Geerts, die vrijdag nog tweede werd en zaterdag op de derde plek eindigde.

Internationaal level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs had voor de zes menners in de grote piste van de Friends Arena een mooi en vloeiend parcours uitgezet, waar het enthousiaste publiek kon smullen van mooie sport. “Het was een mooi, naar voren gebouwd parcours”, vertelt De Ronde. “Het was mooi om naar te kijken en mooi om te rijden. En zo zie je maar weer, dat een parcours als deze de uitslag niet verandert. De beste wint toch wel!” De tribunes waren volledig volgepakt met 10.000 toeschouwers, wat zorgde voor een uitzinnige sfeer.

‘Heel blij’

De Ronde had na de eerste wedstrijddag op vrijdag zijn ervaren Oosterwijk’s Kasper weer voorop ingespannen.“Het liep gisteren niet slecht, maar met Kasper loopt het toch het beste. Ik kon strak en hard rijden en ben super tevreden, hier werd ik wel blij van! Boyd was een klasse apart. Ik heb wel geprobeerd hem onder druk te zetten, maar hij reed gewoon super. Ik ben heel blij met mijn tweede plaats.”

Schone lei

Koos reed een foutloze eerste omloop, waarna hij zich evenals de Belg Glenn Geerts en Boyd Exell kwalificeerde voor de tweede ronde over hetzelfde parcours waarin met een schone lei werd begonnen.

Nadat Geerts er een balletje aftikte, stuurde De Ronde zijn span foutloos én op hoge snelheid door het parcours en finishte ruim twee seconden sneller dan zijn eerste ronde. Exell liet dit echter niet op zich zitten en deed er nog eens een schepje bovenop. De meervoudig Wereldbekerkampioen zette de klok stil op 134,14 en was daarmee ruim zes seconden sneller dan De Ronde. Exell won hiermee zijn vierde Wereldbekerwedstrijd op rij.

Op zondagmiddag 1 december komen Bram en IJsbrand Chardon aan de start van de Wereldbekerwedstrijd in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Uitslag Wereldbeker vierspannen Stockholm 30 november 2019:

1. Boyd Exell (AUS) 134,15

2. Koos de Ronde 140,30

3. Glenn Geerts (BEL) 145,39

4. Mareike Harm (GER) 149,78

5. Benjamin Aillaud (FRA) 154,33

6. Fredrik Persson (SWE) 167,90

Stand Wereldbeker vierspannen 2019/2020 na 4 van de 9 wedstrijden:

1 Boyd EXELL AUS 30

2 Koos DE RONDE NED 13

3 Glenn GEERTS BEL 9

4 József DOBROVITZ GER 8

4 Mareike HARM GER 8

6 Bram CHARDON NED 7

6 IJsbrand CHARDON NED 7

6 Chester WEBER USA 7

Bron: Horses.nl/Persbericht KNHS