Pilot Online Menproeven Beoordelen uitgebreid met klasse M, Z en ZZ

Vanaf maandag 22 maart breidt de KNHS het Online Menproeven Beoordelen op paardrijden.nl uit met de klassen M, Z en ZZ. De pilot begon in februari en verloopt succesvol. Door de uitbreiding krijgen meer menners de mogelijkheid om deel te nemen.

Vanaf maandag is het mogelijk om met een enkelspan of tweespan mee te doen in de klassen B t/m ZZ. Voor de klassen B en L gelden de rijbaanformaten 20×40, 20×60 of 30×60. Voor de klassen M, Z en ZZ gelden de rijbaanformaten 20×60 of 30×60.

Vaste proeven

Voor Online Menproeven Beoordelen zijn de volgende vaste proeven uitgeschreven:

– M enkelspan: 58

– M tweespan: 60

– Z enkelspan: 62

– Z tweespan: 64

– ZZ enkelspan: 66

– ZZ tweespan: 68

Bron: Horses.nl/KNHS