Rodinde Rutjens en Oranje voorlopige tweede na dressuur op WK ponymennen,

Titelverdedigster Rodinde Rutjens is haar FEI Wereldkampioenschap ponymennen in het Franse Haras du Pin zeer goed gestart. Na een mooie dressuurproef staat ze voorlopig op de tweede plaats bij de tweespannen. Melanie van de Bunt staat vlak achter haar landgenote op de vijfde plek. Het Nederlandse team staat ook op voorlopig zilver.

Op het WK ponymennen in 2019 was het team van bondscoach Ad Aarts zeer succesvol. De Nederlandse menners wonnen zilver in de landenwedstrijd en er was individueel goud voor tweespanrijdster Rodinde Rutjens. Zilver was er voor tweespanrijdster Melanie van de Bunt en vierspanrijdster Marijke Hammink. Het is nog te vroeg in het kampioenschap om te voorspellen of het goede resultaat zich nu herhaalt, maar Rodinde Rutjens is haar wedstrijd in ieder geval sterk gestart.

Ruim 70 procent



In een deelnemersveld van 31 tweespannen, reed de 23-jarige Rutjens haar tweespan Welsh pony’s naar een score van 70,2%, slechts 0,2% achter de leider in het tussenklassement. Ook Melanie van de Bunt kende een goede start op haar derde WK. Met 68.2% staat ze voorlopig op een vijfde plaats, met nog twee onderdelen te rijden.

Ook de twee andere Nederlandse tweespanrijders kenden een goede start. Anneke Cremers staat voorlopig tiende en Cas Hendriks twaalfde.

Top tien



De 33 deelnemende enkelspannen reden een dag eerder al hun dressuurproef. Twee landgenoten wisten een plekje in de top tien te bemachtigen. Brent Janssen staat voorlopig op de achtste plaats en Marloes van ’t Veld reed haar pony naar de tiende stek.

Landenteams



Het team van bondscoach Ad Aarts staat na het onderdeel dressuur voorlopig op de zilveren positie, nipt achter Zwitserland. Marijke Hammink leverde een belangrijke bijdrage aan dit resultaat door derde te worden bij de ponyvierspannen.

Op de derde dressuurdag was het de beurt aan de vierspannen. Marijke Hammink, op het vorige WK in 2019 nog winnares van het zilver, begon haar derde wereldkampioenschap voortvarend. De meningen van de juryleden waren verdeeld over de proef van Hammink; Twee juryleden plaatsen Hammink op de eerste plaats, het Duitse jurylid Klaus Christ zag er slechts een achtste plek in. De uiteindelijke score van 69,4% bracht de rijdster uit Bornerbroek naar een gedeelde derde plaats in het tussenklassement. Jan de Boer staat op de vijfde plaats, nadat zijn dressuurproef met 68,5% werd beloond.

Spannende landenwedstrijd



Het Nederlandse team verdedigt in de landenwedstrijd het WK-zilver dat in 2019 werd gewonnen. Een landenteam bestaat op dit kampioenschap uit twee rijders per rubriek. Voor het teamresultaat telt steeds het resultaat van de beste enkelspanrijder, beste tweespanrijder en beste vierspanrijder per onderdeel. Het Nederlandse team wordt gevormd door enkelspanrijders Brent Janssen (Swolgen) en Milou Huisman (Putten), tweespanrijders Melanie van de Bunt (Lunteren) en Rodinde Rutjens (Weert) en de vierspanrijders Marijke Hammink (Bornerbroek) en Jan de Boer (Terwolde).

Nederland staat nu op de tweede plaats, op slechts 2.2 strafpunten achter Zwitserland en nipt voor op Duitsland en België. Zaterdag staat de marathon op het programma en zondag volgt de afsluitende vaardigheid.

Uitslag dressuur WK Ponymennen vierspannen individueel klassement

Yannick Scherrer (ZWI) – 47.25 strafpunten Steffen Brauchle (DUI) – 48.58 Tinne Bax (BEL) – 48.98

Marijke Hammink (Bornerbroek) – 48.98 Jan de Boer (Terwolde) – 50.44 René Limpens (Assendelft) – 62.83 Joey van der Ham (Noordwijk) – 67.03

Uitslag dressuur WK Ponymennen landenklassement

Zwitserland – 150.8 strafpunten Nederland – 153.0 Duitsland – 154.1 België – 155.3

Uitslag dressuur WK pony’s enkelspan

1. Lise Halkjaer (DEN) – 52.38

1. Cedric Scherrer (ZWI) – 52.38

3. Vera Bütikofer (ZWI) – 54.69

8. Brent Janssen (Swolgen) – 56.34

10. Marloes van ’t Veld (Nijverdal) – 56.99

16. Milou Huisman (Putten) – 59.64

26.Fleur van Empelen (Maassluis) – 63.83

Uitslag dressuur WK pony’s tweespan

1. Rene Jeurink (DUI) – 47.31 strafpunten

2. Rodinde Rutjens (Weert) – 47.71

3. Pille-Riin Roosileht (EST) – 49.98

3. Jean Frederic Selle (FRA) – 49.98

5. Melanie van de Bunt (Lunteren) – 50.91

10. Anneke Cremers (Windraak) – 52.91

12. Cas Hendriks (Zeeland) – 53.64

Bron: KNHS