Rudolf Pestman naar bronzen medaille op CAIO4*-H1 Pau

Rudolf Pestman heeft afgelopen weekend op de internationale menwedstrijd in Pau (Frankrijk) de bronzen medaille behaald. Met de achttienjarige Diesel, waarmee Pestman dit jaar al goud en zilver won op de Hippiade, begon de menner met een derde plaats in de dressuur (46.02). Met daarbij ook een derde plaats in de vaardigheid, bleek Pestman al voldoende voorsprong te hebben opgebouwd om een kleine misser in de afsluitende marathon te kunnen compenseren.

Pestman en Diesel gingen in de marathon op zondag als één na laatste van start. In een interview met MenSport vertelt Pestman over de kleine misser. “We reden over een bulthindernis. Onderaan dacht Diesel dat hij naar links moest, maar we moesten naar rechts. Henri (Pestmans groom, red.) werd gelanceerd en ik had al mijn inzet nodig om de koets van twee wielen weer op vier te krijgen. Toen dat lukte, was ik heel blij dat Henri niets leek te mankeren, maar ik dacht wel: ‘we zijn onze klassering kwijt.” Pestman bleek echter voldoende voorsprong te hebben opgebouwd en kon, nadat hij de marathon fijn kon beëindigen, alsnog het podium op klimmen.

Bron: MenSport