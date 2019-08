Twaalf menners geselecteerd voor WK ponymennen

Na het Nederlands kampioenschap in Oirschot maakte bondscoach Ad Aarts bekend, welke twaalf menners geselecteerd zijn voor deelname aan het Wereldkampioenschap voor enkel-, twee-en vierspan pony’s in het Hongaarse Kisbér-Ászár van 25 tot en met 29 september.

Nederlands kampioene 2019 Tamara Pijl en de Nederlands kampioenen van voorgaande jaren Brent Janssen, Annegreet Zaayer en Marissa Schuiling komen aan de start met hun enkelspan. De achttienjarige Janssen is de jongste Nederlandse deelnemer, hij maakt in Hongarije zijn WK-debuut. Chantalle Boogaarts staat reserve.

Tweespan pony’s

Tweevoudig Nederlands kampioene Melanie van de Bunt werd op het NK-podium geflankeerd door Rodinde Rutjens en Cas Hendriks. Met Nathalie van der Ende is de complete top vier van het NK vertegenwoordigd op het WK. Voor Van der Ende wordt het haar eerste WK-deelname. Heidi te Poele staat reserve in deze rubriek.

Vierspan pony’s

Ook bij de vierspannen wordt de complete top vier van het NK afgevaardigd met tweevoudig Nederlands kampioene Marijke Hammink, zilveren medaillewinnares Edith Chardon, bronzen Jannes Kinds en de als vierde geplaatste Aart van de Kamp jr.. Joey van der Ham is de reserve deelnemer.

Team

Het team op een WK voor ponymennen bestaat uit één of twee rijders per rubriek. Voor het teamresultaat telt steeds het resultaat van de beste enkelspanrijder, beste tweespanrijder en beste vierspanrijder per onderdeel. Alleen de punten van de teamleden zonder uitsluiting of eliminatie in een van de drie onderdelen tellen mee voor het teamresultaat.

Het Nederlandse team in Hongarije bestaat in principe uit Tamara Pijl, Brent Janssen, Rodinde Rutjens, Melanie van de Bunt, Marijke Hammink en Edith Chardon. Bondscoach Ad Aarts maakt dit definitief bekend na de veterinaire keuring op dinsdag 24 september.

Op het laatste WK voor ponymennen in Minden in 2017 behaalden Nederlandse menners de zilveren teammedaille en was er individueel zilver voor vierspanmenner Jan de Boer.

Voorlopig tijdschema WK ponymennen Kisbér-Ászár:

Dinsdag 24 september

09.00 uur: veterinaire keuring

16.00 uur: openingsceremonie

Woensdag 25 september

09.00 uur: dressuur enkelspan pony’s

Donderdag 26 september

09.00 uur: dressuur tweespan pony’s

Vrijdag 27 september

09.00 uur: dressuur vierspan pony’s

Zaterdag 28 september

08.00 uur: marathon

Zondag 29 september

09.00 uur: vaardigheid

17.00: prijsuitreiking & medailleceremonie

Bron: Persbericht