Tweede plek voor Bram Chardon

Tot middernacht bleef het publiek aanwezig in de Nekkerhal in Mechelen om zondagavond de ontknoping van de achtste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen te beleven. Dezelfde drie menners als een dag eerder reden in de drive-off om de hoogste eer maar het was nóg spannender dan gisteren.

Met zijn sponsor Willy Naessens op de tribune maakte Boyd Exell er een geweldige wedstrijd van, maar hij kreeg het niet cadeau. Bram Chardon zat hem op de hielen en maakte dit keer geen fouten.

Spektakel in de drive-off

De bomvolle tribunes ontploften bijna tijdens de drive-off. Net als zatedag was Exell in zijn eerste omloop foutloos gebleven. Hij nam het weer op tegen Chester Weber en Bram Chardon. Ze begonnen dit keer op nul, dus alles was mogelijk.

Weber mocht als eerste van start. In hindernis 3 draaide hij net iets te strak om een hekje, waardoor een bal viel. Vervolgens was het de beurt aan Chardon. Reed hij de dag ervoor het snelst met veel ballen, nu bleef hij foutloos en knalde een tijd van 132,46 op de klok. Exell stond voor een haast onmogelijke opgave. Hij hield zijn hoge tempo ook in de hindernissen vast en lag op koers. Bij het uitrijden van hindernis 9 glipte zijn linkerleidsel even uit zijn handen, maar die had hij snel weer te pakken, waardoor hij op volle snelheid kon blijven. Ook hij bleef foutloos en won in 130,95.

Thuisrijders

Bij Edouard Simonet liep het niet helemaal lekker. Hij kreeg niet genoeg snelheid en schampte gelijk in de eerste marathonhindernis een hekje. De hoop van het publiek was daarom gevestigd op Glenn Geerts. Hij werd op handen gedragen en het enorme gejoel moet hem vleugels hebben gegeven. Hij klokte een razendsnelle tijd (148,29) maar er rolden drie ballen omlaag. Met een vierde plaats viel hij net buiten de drive off.

Valpartij

Benjamin Aillaud kukelde in een wending van de koets en kon de paarden niet meer vasthouden. Die vlogen even stuurloos door de baan over de speedbox heen, maar zijn groom handelde razendsnel. In een fractie van een seconde zat de navigator voor op de wagen, kon de leidsels grijpen en wist het span tot stilstand te brengen. Iedereen bleef ongedeerd.

Tussenstand

Met zijn tweede plaats van zondag mee geteld staat Bram Chardon nu tweede in de tussenstand om de wereldbeker. Chardon heeft net als Koos de Ronde 24 punten verzameld. Exell gaat aan de leiding met 30 punten. IJsbrand Chardon staat op de vijfde plek met 19 punten.

Uitslagen wereldbekerwedstrijd Mechelen 30 december 2018

Boyd Exell (AUS) 130,95

Bram Chardon (NED) 132,46

Chester Weber (USA) 147,11

Glenn Geerts (BEL) 160,29

Edouard Simonet (BEL) 163,74

József Doborovitz (HUN) 169,35

Jérome Voutaz (SUI) 176,54

Benjamen Aillaud (FRA) EL

Stand Wereldbeker na 8 wedstrijden

Boyd Exell (AUS) 30

Bram Chardon (NED) 24

Koos de Ronde (NED) 24

Jérôme Voutaz (SUI) 20

IJsbrand Chardon (NED) 19

Glenn Geerts (BEL) 17

József Dobrovitz (HUN) 15

Edouard Simonet (BEL) 13

Chester Weber (USA) 11

Benjamin Aillaud (FRA) 6

Bron: Hoefnet