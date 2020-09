Victoria Max-Theurer nieuwe eigenaar van menpaard Bambucca

De Oostenrijkse dressuuramazone Victoria Max-Theurer heeft de Breitling W-nakomeling Bambucca gekocht. Maar niet voor zichzelf om mee te schitteren in de dressuurring. Haar landgenoot Alexander Bösch krijgt de teugels van de schimmel in handen. Hiermee voorkomt Max-Theurer dat de schimmel verloren gaat voor de Oostenrijkse mensport.

Victoria Max-Theurer was al geruime tijd geïnteresseerd in de schimmel die in de sport uitgebracht werd door Rudolf Pirhofer. De ruin won op het WK voor enkelspannen in Kronenberg in 2018 met Pirhofer het onderdeel dressuur. Bambucca behoort tot de beste Oostenrijkse menpaarden.

Breitling W

De vader van Bambucca, Breitling W, is voor Max-Theurer geen onbekende. Haar twee Grand Prix-paarden Blind Date en Benaglio zijn nakomelingen van deze hengst.

Goede klik

Max-Theurer: ”Vanuit mijn oogpunt als amazone kan ik alleen maar zeggen dat hij erg goed beweegt. Hij maakte indruk op mij met zijn balans en veerkracht. Rudolf trainde het paard heel goed en dat speelde zeker een grote rol in het feit dat Alexander vanaf het allereerste moment een goede klik met hem had. Ik hoop dat het een goede combinatie wordt.”

Bron: Horses.nl/AWO