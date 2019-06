Voorlopige leiding in NK-klassement in handen van Koos de Ronde

Koos de Ronde staat als titelverdediger na de eerste dag van het Nederlands kampioenschap Vierspannen in Beekbergen op de eerste plaats van het tussenklassement. Met zijn dressuurscore van 50,44 punten bezet hij de vierde plaats in de internationale wedstrijd, waar het NK deel van uitmaakt.

In het NK-klassement staat Mark Weusthof op de tweede plaats, op slechts 3,5 punten achterstand van Koos de Ronde. De tussenstand in het NK is identiek aan het podium van de titelstrijd van vorig jaar, want Peter de Ronde staat ook nu op brons.

Weber aan de leiding

Chester Weber had zijn paarden in vorm en reed in de internationale driesterrenwedstrijd overtuigend naar het winnende puntentotaal van 39,19. Daarmee staat de Amerikaanse menner voorlopig op de eerste plaats in het internationale klassement. Zijn landgenote Misdee Wrigley-Miller staat tweede, gevolgd door de Fransman Benjamin Aillaud.

Tweespannen



De tweespanrijders reden donderdag al hun dressuurproef. Het beste Nederlandse resultaat bij de tweespannen kwam op naam van Antonie ter Harmsel. Hij reed zijn Zardonis en Enola naar een voorlopige zesde plaats met 49,71 punten. Ter Harmsel was tevreden met zijn resultaat: “In het begin van het seizoen was het heel goed; toen had ik twee wedstrijden dat het niet helemaal ging zoals ik graag wou, en nu had ik het span weer goed voor elkaar.” Regerend wereldkampioen Martin Hölle gaat met een score van 33,13 punten onbedreigd aan de leiding.

Paramenners



In het kleine deelnemersveld bij de paramenners in de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy, gaat Francisca den Elzen na de dressuur aan de leiding met een fraaie score van 44,16 punten. Ze wordt op de voet gevolgd door Jacques Poppen met 46,43 punten. In de VIPs-klasse heeft Edith Chardon het voortouw genomen.

Zaterdag gaat om 10.00 uur de marathon van start. De organisatie heeft in verband met de warme weersomstandigheden de nodige aanpassingen in de marathon gedaan. Zo zijn de trajecten ingekort en zijn de toegestane tijden aangepast.

Bron: KNHS