Nationale mentitels voor Saskia Siebers en Raymond Letteboer

Onder prachtige weersomstandigheden streden de enkelspannen en tweespannen paard in Maasdijk om het Nederlands kampioenschap. Bij de enkelspannen veroverde Saskia Siebers haar vierde nationale titel met de ervaren ruin Axel. Na een zeer spannende wedstrijd kwam bij de tweespannen Raymond Letteboer als winnaar uit de bus.

Bij de tweespannen werd de strijd om de medailles vooral uitgevochten in de afsluitende vaardigheidsproef, en bleef het tot in de laatste rit spannend. De Nederlands kampioen van 2019, Stan van Eijk, begon vanaf de vierde plaats aan de vaardigheid. Hij bleef binnen de tijd en liet slechts één balletje van de kegel afrollen. Het leverde hem niet alleen de winst in de vaardigheid op, maar ook het zilver in het kampioenschap. Ton Vreugdenhil uit De Lier reed met twee derde plekken (marathon en vaardigheid) en een vierde plaats (dressuur) een constante wedstrijd, waardoor het brons voor hem was, op minimale afstand van het zilver.

Goed voor elkaar

Raymond Letteboer stond na de dressuur op de zesde plek. In de marathon had de menner uit Oud Ootmarsum zijn span goed voor elkaar en klom op naar de tweede plaats in het tussenklassement. Met een balletje en een kleine tijdsoverschrijding tussen de kegels moest hij afwachten of het eindresultaat goud of zilver zou worden. Antonie ter Harmsel, winnaar van de dressuur reed ook een goede marathon waarin hij zesde werd van de 23 deelnemende aanspanningen. Als laatste starter in de vaardigheid kon hij zich twee balletjes en wat extra tijd permitteren voor het goud. De druk bleek echter te groot, waardoor de menner uit Rijssen net naast het podium belandde en Letteboer als winnaar gehuldigd werd. Het was elf jaar geleden dat Raymond Letteboer voor het laatst Nederlands kampioen was. “Het was alweer een aardig tijdje geleden, dus het werd eigenlijk wel weer een keertje tijd”, lacht de winnaar. “Het was een spannende wedstrijd en in de top zijn we momenteel allemaal aan elkaar gewaagd. Dat is wel mooi!”

Saskia Siebers op herhaling

Regerend wereldkampioene Saskia Siebers uit Maarheeze ging van start tot finish aan de leiding in het kampioenschap. Ze won ondanks een programmafout de dressuur en werd derde in de marathon. Bij aanvang van de afsluitende vaardigheid had Siebers zoveel voorsprong in het tussenklassement dat ze zich de nodige foutjes kon permitteren. Wetende dat haar naaste concurrenten niet foutloos bleven, begon Siebers aan haar vaardigheid. Ook hier vergiste ze zich in het parcours en reed van poort elf naar veertien. Ze zag het net op tijd en kon de fout nog herstellen, waardoor de vierde overwinning in een nationale titelstrijd een feit werd. De inmiddels 16-jarige ruin Axel was ook in 2015, 2016 en 2017 het paard waarmee ze won. Siebers hield gemengde gevoelens over aan haar gouden plak: “Ik heb mijn titel weer terug, maar het was niet simpel omdat we helemaal geen wedstrijdritme hadden. Mijn paard heeft ervaring en ik heb veel ervaring, en toch heb ik echt domme fouten gemaakt. Het heeft me gelukkig niet het kampioenschap gekost. Ik ben er blij mee, het was toch een echt kampioenschap en de organisatie had het geweldig voor elkaar!”

Constant kampioenschap

Rudolf Pestman reed met Diesel een constant kampioenschap. Door zijn tweede plaats in zowel de dressuur als de vaardigheid en een zesde stek in de marathon won Pestman het zilver. Marathon-winnaars Frank van der Doelen en Sterre mochten op korte afstand het brons ophalen. Het podium, van zowel de menners als hun paarden, was daarmee uiteindelijk gelijk aan dat van 2017.

NK Enkelspannen

1. Saskia Siebers (Maarheeze) – Axel, 149,58

2. Rudolf Pestman (Eext) – Diesel, 154,26

3. Frank van der Doelen (Nuland) – Sterre, 154,62

NK Tweespannen

1. Raymond Letteboer (Oud Ootmarsum), 153,55

2. Stan van Eijk (Schinveld), 156,59

3. Ton Vreugdenhil (De Lier), 156,64

Bron: KNHS