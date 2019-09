Nederland voorlopig derde na dressuur op WK tweespannen

De dressuur op het WK Tweespannen in het Duitse Drebkau werd over twee dagen verreden. In de teamwedstrijd staat Nederland nu op de derde plek. Hongarije leidt, voor Duitsland. In het individuele klassement gaat de Hongaar Martin Hölle aan kop. Hij reed naar een score van 79,83% en heeft nu 32,39 strafpunten.