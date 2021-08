Nederland wint landenwedstrijd vierspanmennen Valkenswaard

De internationale menwedstrijd in Valkenswaard was een mooi succes voor de Nederlandse ploeg. Een goede generale repetitie voor het EK in Boedapest eind deze maand! In de landenwedstrijd versloegen IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Bram Chardon de sterke teams van Duitsland, België en Frankrijk. Vader en zoon Chardon eindigden in het individuele klassement op plaats twee en drie achter de op eigen erf rijdende Australiër Boyd Exell.

IJsbrand Chardon begon met een nette tweede plaats in de dressuur en legde daarmee de basis voor zijn uiteindelijke tweede plek. Chardons marathon verliep wat wisselend (8e plaats), maar hij hoefde zijn stek in het tussenklassement niet af te staan aan zoon Bram.

IJsbrand op twee en Bram derde

Bram Chardon stond na de dressuur derde en consolideerde die plaats met een marathon waarin hij vijfde werd. Doordat zowel Bram als IJsbrand Chardon hun wedstrijd afsloten met een foutloze vaardigheid eindigden ze op het podium naast Exell. Koos de Ronde maakte zijn mindere dressuurproef goed met een ijzersterke marathon, waarin hij eerste werd. Gecombineerd met een nulronde in de vaardigheid, eindigde hij als vierde.

Overwinning landenwedstrijd

Het Nederlandse team onder leiding van bondscoach Ad Aarts won alle onderdelen en mocht zich daarom als winnaar opstellen bij de prijsuitreiking. Helaas konden maar weinig mensen meegenieten van de huldiging, omdat er geen publiek bij de wedstrijd was toegestaan. Het lijkt erop dat de vierspanrijders klaar zijn voor hun Europese kampioenschap dat op 30 augustus van start gaat in Boedapest.

3* voor tweespannen

De wedstrijd in Valkenswaard was tevens de laatste grote test voor de tweespanrijders voor het WK Tweespannen, dat van 8 tot 12 september in Kronenberg plaatsvindt. Op WK-titelverdediger Martin Hölle uit Hongarije stond in Valkenswaard geen maat en hij won dan ook de wedstrijd. Stan van Eijk werd als hoogst geplaatste Nederlander derde en was tevreden met dat resultaat: “Dit is de eerste wedstrijd dat ik met het span kon starten dat ik op het WK wil rijden. Dus ik ben wel tevreden met mijn derde plaats in deze internationale wedstrijd. Ik heb niet in alle onderdelen gepiekt, maar het span is wel in vorm.” Naar verwachting zal bondscoach Ad Aarts op korte termijn zijn selectie voor het WK bekend maken. “Dit was het laatste meetmoment. Ik was hier derde en tweede op het NK, dus ik maak me geen zorgen over de selectie. Maar je weet het pas zeker als het definitief is”, besluit Van Eijk.

Alle uitslagen

Bron: KNHS / Horses.nl