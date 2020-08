Nederlanders aan kop na enkelspan-dressuur Exloo

In Exloo wordt dit weekend een internationale samengestelde menwedstrijd verreden. Bij de enkelspannen gaan na de dressuur Nederlandse combinaties aan de leiding. Bij de paarden, is dat Saskia Siebers met Axel, die van de jury gemiddeld 74,7% kreeg, de hoogste dagscore van de donderdag. Ze gaat de marathon in met 40,43 strafpunten.